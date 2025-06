Temptation Island 2025, sette coppie e molti colpi di scena: cosa succede in Calabria Tutto pronto per il 3 luglio, quando su Canale 5 ripartirà il viaggio nei sentimenti più atteso dell'estate: ecco cosa vedremo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La barca a vela del reality colata a picco, e altri piccoli incidenti non hanno fermato Temptation Island 2025. Il viaggio nei sentimenti del programma cult di Canale 5 è pronto a tornare con nuove emozioni, colpi di scena e l’attenta guida di Filippo Bisciglia. Salvo cambi di palinsesto, il reality partirà il 3 luglio in prima serata, e la durata prevista è di 6 puntate, come nelle edizioni precedenti.

Tra le novità, dopo anni di registrazioni all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, Temptation trasloca nella nuova cornice del Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle, in provincia di Catanzaro, Calabria. Sempre sette, invece, le coppie pronte a mettere in piazza il loro drammi in amore. Tra loro ci sono Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B. e Maria Concetta e Angelo. Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Non perdetevi il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche