Un sentimento nato a Temptation Island pare essere già al capolinea. Stiamo parlando di Valerio e Ary: il primo, entrato nel reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 insieme alla fidanzata Sarah, è uscito da solo ma, stando a quanto emerso dalla puntata dedicata al "mese dopo", avrebbe continuato a frequentare la tentatrice Ary con la quale c’è stato un avvicinamento molto intimo durante la permanenza nel villaggio degli uomini. Ora però sembra esserci una grossa novità riguardo alla loro ‘love story’, ma ecco cosa è successo a Valerio e Ary dopo Temptation Island (c’entra un altro ragazzo…).

Temptation Island, il flirt tra Valerio e Ary al capolinea: cosa è successo

Temptation Island è tra i programmi più seguiti di Mediaset, ed è per questo che qualunque cosa accada ai suoi protagonisti diventa di forte interesse per i più, soprattutto se parliamo di qualcosa che riguarda una delle coppie più apprezzate dal grande pubblico come in questo caso. Al centro del gossip c’è infatti il triangolo amoroso tra Valerio, Ary e Sarah. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, infatti, Ary è stata avvistata mentre ballava da sola ai Giardini dell’Eden di Roma. Ma a suscitare interesse è il fatto che nella stessa location c’era anche Sarah, l’ex fidanzata di Valerio. L’indiscrezione giunta a Pugnaloni dice che le due donne si sarebbero ignorate completamente: non si sono parlate, né tantomeno avvicinate.

Dopo la prima segnalazione di un fan, ne è giunta un’altra che l’esperto di gossip ha prontamente pubblicato sui suoi canali social, in particolare su Instagram. Questa volta Ary sarebbe stata vista ‘mano nella mano’ con un altro ragazzo, sempre ai Giardini dell’Eden. Non sappiamo chi sia l’uomo, né se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia o l’ex tentatrice stia ancora frequentando Valerio. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il rumor, ma siamo certi che qualcosa verrà fuori nei prossimi giorni. Nel frattempo sui social si ‘vocifera’ che i due si sarebbero già ‘lasciati’: è questo la teoria più gettonata, ma al momento resta solo una teoria. Certo è che non si prende chiunque per mano… e potrebbe c’entrare il rumor secondo cui Sarah e Valerio si sarebbero rivisti di recente.

Temptation Island, come è finita tra Valerio e Sarah e il pensiero su Ary

Ricordiamo che nella puntata di Temptation Island ‘Un mese dopo’ Valerio si era detto fortunato ad aver incontrato Ary: "Sono stato fortunato a incontrarla fin dall’inizio. Col tempo ho capito che poteva esserci un vero interesse. Non ho mai avuto ripensamenti. All’inizio ero titubante, temevo di non riuscire a fidarmi. Ma è stato destino. L’ho scelta fin dal primo giorno, e poi abbiamo scoperto di avere tanto in comune. Ora ci stiamo godendo questo rapporto giorno per giorno. Vogliamo capire se possiamo trovarci anche nella vita quotidiana". Il giovane aveva raccontato anche che si era visto con Sarah e che inizialmente lei non riusciva ad accettare la nuova situazione, anche se poi il rapporto è migliorato: "Sta andando abbastanza bene".

Non sappiamo adesso se è cambiato qualcosa tra questi ultimi, ma Sarah aveva dichiarato: "Ho provato a riavvicinarmi, ma quando ho capito che stava già iniziando una nuova vita, ho deciso di fare un passo indietro. Mi sono mancata di rispetto troppe volte. Non voglio farlo più. Sono contenta per lui. Mi auguro che riesca a trovare la felicità che io non sono riuscita a dargli".

