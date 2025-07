Temptation Island, Sarah e Valerio (in lacrime) fanno piangere i social: "Disperata". E il confronto con i Perletti Nella sesta puntata del 29 luglio, tanti pianti ed emozioni ma anche qualche polemica e confronto inaspettato dopo il falò di Valerio e Sarah: cosa è successo

Nella sesta puntata di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5 martedì 29 luglio 2025, la coppia che più emoziona nel finale è quella composta da Sarah e Valerio, che sceglie di lasciare il programma da solo nonostante le lacrime continuino a fioccare dai suoi occhi. Ecco cosa è successo tra i due ex fidanzati nel corso di un falò avvenuto dopo un’esterna di Valerio con Ary, durante la quale è scattato il bacio tra i due. Immancabili, poi, le polemiche sui social, ma anche tanti messaggi commoventi per la fine di una storia che parla di vero amore, ora ‘passato’ ma un tempo molto forte.

Temptation Island, Sarah e Valerio al falò (ma non mancano polemiche)

Una puntata movimentata questa del 29 luglio, che vede tra i suoi protagonisti indiscussi Sarah e Valerio. La giovane, quando vede il video dell’avvicinamento del suo fidanzato con Ary nel capanno, scoppia a piangere, rendendosi conto della connessione profonda tra loro: inizialmente lei era convinta che non ci fosse nulla di cui preoccuparsi ma, proprio mentre viveva la sua esperienza, il legame di Valerio e della tentatrice si è intensificato a tal punto che pensano di rivedersi fuori dallo show, a Roma. E lo vediamo dall’esterna mostrata in diretta ieri sera, dove i due sono già proiettati verso il futuro. Ary, infatti, si sente dire: "Magari la prossima volta sarà a Roma", e lei gli risponde: "Meglio". Poi la sera, Valerio, prima di darle un bacio sotto la coperta (sono nascosti, ma il suono è inequivocabile), afferma: "Se hai lasciato il segno, lo scopriremo". Una volta avvenuto il gesto romantico, lei domanda: "E adesso?", "E adesso ce ne andiamo" dichiara lui. Insomma, è uno di quei casi in cui le parole dicono tanto, ma a parlare ancora di più sono i fatti.

Il giorno successivo, infatti, Valerio chiede il falò di confronto a Sarah, avendo ormai deciso il da farsi. Davanti a Filippo Biscigia dice: "Voglio che Sarah veda insieme a me quello che è successo ieri sera in spiaggia con Ary", e svela di non essere affatto pentito di quanto accaduto: "Lei lo vedrà per la prima volta accanto a me. Ma non me ne pento: sentivo di volerlo fare. Mi è servito". Quindi Sarah vede tutti i video fuorché quello del bacio. Se inizialmente lei si dice "stupita", perché non si aspettava tutto questo, in seguito, vedendo la sintonia palese tra Valerio e Ary, scoppia a piangere in quanto capisce che la loro relazione è arrivata al capolinea.

Poi il falò di confronto vero e proprio, dove Valerio dice a Sarah "Appena arrivato, ti ho sentita dire che avevi conosciuto altri uomini… e non capisco perché non me l’hai detto fuori". Ma Filippo Bisciglia li interrompe per ricordare che c’è un ultimo video da vedere e il giovane commenta: "Ti ho chiamato perché pensavo che fosse giusto vedere questa cosa insieme". I due lo guardano uno accanto all’altro, tra i sorrisetti di lui (inopportuni e criticati pure sui social) e i commentini di lei, ma prima ancora di arrivare al momento clou, Valerio si allontana da Sarah, portando la ragazza a chiedergli il motivo (ipotizza subito del bacio), e lui svela: "Perché è successo".

Sarah si arrabbia dicendogli "Dall’altra parte sai che c’ero io, c’era bisogno di fare tutto questo? Erano partiti gli ormoni, vero?", ma Valerio spiega di non aver fatto "niente per ripicca": "All’inizio ho provato tanta rabbia, con questa persona, con il passare dei giorni, mi ci sono trovato bene. È un bacio sentito, arrivato con spontaneità, era vero, non ci posso fare niente. Io non sono entrato con l’intento di trovare un’altra e farti arrabbiare". Ma Sarah non ci sta e, piangendo, afferma: "Allora il tuo sentimento non era forte. C’era bisogno di arrivare a questo? Se vuoi bene a una persona non gli fai questo. Tu hai buttato 5 anni! I problemi non si risolvono così. Hai mancato di rispetto a me, alla mia e alla tua famiglia, non era così che dovevi farlo".

Durante il falò, Valerio chiarisce che per lui non è affatto semplice essere là e che "vederti stare male fa più male a me che a te", perché "Quando ti vedo piangere è come se mi dessero pugni in faccia. Ho avuto momenti di fragilità, i primi giorni non ho fatto altro che piangere. Qua dentro mi sono riscoperto tanto". Inoltre, sempre tra le lacrime, svela di non essere mai riuscito a trovare il coraggio di chiudere la relazione con lei "perché vedevo che stavi tanto male". Sarah, vedendolo così disperato, lo abbraccia piangendo e gli dice di non preoccuparsi per lei: "Ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più". Alla fine, nonostante la richiesta finale della donna di provare a darsi un’altra possibilità, Valerio sceglie di uscire da solo, senza nemmeno andare da Ary perché "Non mi sembra giusto andare a cercare l’altra ragazza".

Filippo Bisciglia commenta: "In 13 anni è la prima volta che vedo piangere un ragazzo che vuole andare via da solo. Io credo che vi dobbiate abbracciare perché ve lo meritate". E così fanno, il tutto tra i pianti, con Valerio che sul concedersi una nuova occasione come coppia risponde "non posso mentire a me stesso, credimi". Poi i saluti finali: il giovane le chiede scusa prima di lasciare le sue braccia per poi andarsene piangendo. Sarah, che resta sul tronco del falò in lacrime vicino a Bisciglia (che la consola), dice: "Filippo, non doveva andare così", e lui risponde: "Però è la dimostrazione che vi siete tanto amati, fidati".

Temptation Island, il finale amaro del falò di Valerio e Sarah scatena le reazioni sui social

Prima, durante e dopo il falò di Valerio e Sarah a Temptation Island, non mancano le reazioni sui social: "Uno dei falò piú belli di questo programma e tutti zitti", "Sarah, dopo essere stata tradita, ha messo in secondo piano il suo dolore perché non sopportava di vedere lui piangere. Ha dimostrato quanto una donna sia capace di amare. Spesso le prime impressioni sono sbagliate. Sarah", "Ma cos’è stata questa puntata? Sto piangendo come una disperata per Sarah e Valerio", "Sono cresciuti insieme, si sono amati e si sono causati grossi dolori a vicenda, ma l’affetto è tanto GIUSTAMENTE, cinque anni non sono pochi", "Io che piango x il falò di confronto tra Sarah e Valerio con in sottofondo la canzone del Crispy McBacon", "Sarah in questo momento ci ha emozionato tanto, lei qui ha finalmente capito di aver sbagliato a tradirlo!!!".

E ancora: "È vero che questa sesta puntata non è durata tanto ma hey, le emozioni completamente sulle montagne russe stasera", "No scusate, Sarah può aver sbagliato ma è carinissima a dirgli ‘non ti preoccupare per me, ti voglio bene anche se non mi ami più’", "Ma io ho bisogno di sapere se sono tornati insieme", "Valerio piange per Sarah, Sarah piange per Valerio, Filippo piange che al mercato mio padre comprò", "Ma Valerio e Sarah, posso mai piangere per questi due deficienti", "Se vogliono tornare insieme devono migliorare caratterialmente, ma penso che sia rimasto tanto affetto e non amore", "Ve lo giuro, distruttivo, tutto mi sarei aspettata tranne questo, ho sentito proprio il dolore di dover lasciar andare una relazione che purtroppo non ha più futuro", "Valerio è la dimostrazione che a volte i bravi ragazzi e fidanzati esistono!!!", "Lui che guarda lei e non riesce ad andare via e lei che continua a guardarlo forse uno dei falò più emozionanti".

Non solo elogi, anche commenti negativi: "Recupererò la puntata domani, ma non per dire, ‘ti voglio bene anche se non mi ami più’, detta dopo le molteplici corna non mi sembra una frase così romantica, solo una para*ulata", "Martina crocifissa, Valerio idolatrato, ah l’Italia, il Paese che odia le donne", "Raga, il falò più bello di sempre ma dove? E i caffè nei parcheggi e tutta la roba dell’ex, se poi ci mettiamo pure come si è comportata con il tentatore, bah… ma povero Valerio! Non è amore era sindrome di Stoccolma". Non mancano, infine, i riferimenti a Mirko Brunetti e Perla Vatiero: "Secondo me anche Filippo ha avuto come noi un dejavù", "La nascita dei nuovi Perletti", "Sarah e Valerio>>>>Mirko e Perla".

