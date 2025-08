Temptation Island, Valerio rivuole Sarah ma lei lo gela: cosa è successo dopo la (presunta) rottura con Ary Dopo i rumors su una crisi con la tentatrice Arianna, il concorrente del reality delle tentazioni potrebbe averci ripensato. Ma una segnalazione adesso lo fa tremare.

Si fa ancora più ingarbugliato il mistero della relazione (finita) tra i concorrenti di Temptation Island Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito. Usciti letteralmente ‘a pezzi’ dopo la fine del programma, i due avevano preso strade decisamente separate. E Valerio, in particolare, sembrava impegnato seriamente a frequentare la tentatrice Arianna ‘Ary’ Mercuri. Ma un avvistamento della Mercuri con un altro uomo, a Roma, ha scatenato le domande dei fan. E adesso una nuova segnalazione social sembra mettere il punto all’ipotesi ritorno di fiamma tra Valerio e Sarah. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Tempation Island, il possibile ritorno di fiamma tra Valerio e Sarah

Fino a pochi giorni fa, la situazione pareva chiara. Valerio aveva scelto di continuare il suo percorso con Ary, mentre la storia con Sarah era giunta al capolinea. Ma sono bastati pochi indizi, di recente, a ribaltare tutte le convinzioni degli appassionati sul trio uscito da Temptation Island 2025. In primis, Sarah e Valerio sarebbero stati avvistati insieme in zona Roma (più di una volta). E anche se si potrebbe pensare a semplici incontri per chiarire, la pulce è difficile da togliere a questo punto.

Aggiungiamo poi il fatto che Ary, la tentatrice impegnata adesso con Valerio, sarebbe stata vista a Roma mano nella mano con un misterioso uomo. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha però spiegato, in una serie di storie social, che il ragazzo sarebbe solo un amico. Ma anche in questo caso, i sospetti sulla ‘tenuta’ della coppia Ary-Valerio restano eccome.

L’indiscrezione su Sarah e i dubbi sulle intenzioni di Valerio

Nel frattempo, sempre Pugnaloni ha condiviso su Instagram un’altra segnalazione piuttosto interessante. In molti speravano già nel ritorno di fiamma tra gli ex, Valerio e Sarah. Eppure voci di corridoio negano ogni possibilità sul nascere. "E sta di fatto", leggiamo infatti nella storia di Pugnaloni, "che Sarah non ha la minima intenzione di riprovarci. Anzi, a persone vicine ha confidato e confermato che lui è mooolto diverso da quello che è uscito a Temptation. Magari parlerà lei più avanti".

Insomma, i tre indizi sopra descritti non ci restituiscono un quadro esattamente chiaro. Ma se l’ultima segnalazione fosse vera, e se davvero Valerio stesse cercando di ricucire, allora cadrebbe d’un tratto il castello di convinzioni che ci eravamo creati sulla relazione tra Valerio e Ary. Che a questo punto potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Staremo a vedere, allora, cosa accadrà nei prossimi giorni. Perché solo nuove evoluzioni potranno chiarire tutti gli interrogativi che ancora restano aperti.

