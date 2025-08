Temptation Island, scatta il rumor (clamoroso) su Valerio e Sarah: “Si sono rivisti”. In bilico il rapporto con Ary Una segnalazione social ha parlato di incontri che sarebbero continuati tra i due ex fidanzati. Nonostante lui, al momento, si stia vedendo con la tentatrice Arianna Mercuri.

L’ultima puntata di Temptation Island sembrava aver sancito la fine della relazione tra Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito. Entrati nel programma come coppia, i due sono usciti separati, per ‘colpa’ del flirt di Valerio con la tentatrice Arianna ‘Ary’ Mercuri. E a un mese da quegli eventi, pareva che Ary e Valerio fossero impegnati in una frequentazione piuttosto seria. Eppure, una recente segnalazione social, emersa nelle ultime ore, potrebbe cambiare le carte in tavola. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Temptation Island, la segnalazione choc su Valerio e Sarah

Nella puntata di giovedì 31 luglio, a Temptation Island si è scoperto cos’è successo tra le varie coppie un mese dopo gli ultimi ‘fattacci’. Tra i protagonisti, ovviamente, c’erano anche Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, che hanno confermato la scelta di prendere strade separate. Valerio si è quindi presentato da solo al cospetto di Filippo Bisciglia, e poco dopo è stato raggiunto dalla tentatrice Arianna Mercuri.

I due si starebbero frequentando ufficialmente, ma nelle ultime ore sono sorti sospetti sul comportamento dell’ex fidanzato di Sarah. Tutto è partito, infatti, da una segnalazione condivisa su Instagram dall’esperto Lorenzo Pugnaloni. "È come vi dicevo l’altro giorno", si legge in un post recente, "Valerio e Sarah si sono rivisti. Anche pochi giorni fa al ristorante a Frascati. Ary lo saprà?".

Un fulmine a ciel sereno, questo, che rischia di mandare all’aria la nuova frequentazione di Valerio. Può anche darsi che l’incontro tra gli ex sia stato solo un momento di confronto, certo. Ma se Arianna Mercuri non ne era al corrente, questo solleva pesanti interrogativi sul futuro del suo rapporto con Valerio.

La relazione tra Valerio e Ary dopo Temptation

Per ora, restiamo attaccati alla versione ufficiale che ci è stata raccontata in tv. Dopo il bacio ad Arianna, Valerio ha deciso di troncare il rapporto con Sarah. E ha confermato di voler provare a vedere se lui e la tentatrice sono davvero compatibili nella vita di tutti i giorni.

Intanto Sarah si è dimostrata resiliente, ma anche piuttosto trasparente, ammettendo di essere ancora innamorata dell’ex. "Dirti che sto bene sarebbe banale", ha detto la ragazza a Temptation. "Non sto bene perché oggi sono sola. La decisione presa al falò è rimasta la stessa, quindi sto curando da sola le mie ferite. Sto cercando di capire tante cose, ma ho capito una cosa importante: devo smettere di elemosinare amore e attenzioni dagli altri". Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

