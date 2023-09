Temptation Island, tra Mirko e Igor rissa sfiorata in discoteca La tensione dopo il reality è ancora alta tra l’ex fidanzato di Perla e l’attuale compagno, ecco cosa è successo

Una serata in discoteca con gli amici. Poi arriva lui, il rivale, il tentatore che nel corso del reality più seguito dell’estate, Temptation Island, si è avvicinato alla sua ex ragazza che ora è la sua compagna. E la tensione vola subito alle stelle.

Stiamo parlando di Mirko e Igor, ex e attuale fidanzato di Perla, e di una delle storie più seguite, burrascose e discusse dell’ultima edizione del ‘viaggio nei sentimenti’ in onda su Canale 5.

Mirko e Perla sono entrati insieme nel reality con l’intenzione di risolvere i loro problemi, ma dopo poco la coppia è esplosa ed entrambi sono tornati a casa con nuovi compagni, la tentatrice Greta e il tentatore Igor.

Abbiamo visto tutti e quattro ospiti della prima puntata di Uomini e Donne confrontarsi civilmente e senza troppo malanimo, almeno apparentemente. Insomma, sembrava che le vite dei quattro ragazzi avessero preso ormai strade diverse e pacificate, fino a questa mattina, quando Mirko ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui racconta l’incontro quasi scontro avuto la scorsa notte con l’attuale fidanzato della sua ex. Secondo quanto afferma il ragazzo, l’ex tentatore sarebbe arrivato nella discoteca dove stava trascorrendo la serata in compagnia di amici e lo avrebbe provocato in ogni modo, insultandolo anche dopo che la sicurezza lo avrebbe invitato a uscire. Sostiene Mirko nel video:

"Nonostante gli dicessi che non volevo rotture di cogl***ni, di andarsene, ha continuato, mi ha anche toccato in faccia. Mi dissocio perché sono situazioni veramente brutte, io non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere, non mi sono mai permesso di parlare male di qualcuno o fare altro".

Mirko e Igor di Temptation Island, lite in discoteca per Perla?

E poi continua, sottolineando il fatto che lui non è caduto nella provocazione altrui: "Ragazzi io ho poco da rispondere, chi ha avuto modo di conoscermi sa l’educazione che ho nello stare con le persone. Ieri sera per fortuna hanno visto tutti il mio comportamento nel non voler stare in quella situazione. Il fatto che lui sia stato portato fuori e io no dice tutto. Può dire quello che vuole. E soprattutto le cose non si risolvono con modi da bulletto dentro una discoteca nei confronti di una persona che stava passando una serata in tranquillità".

Questa è la versione di Mirko. Per ora non si ha notizia di un commento o di una risposta da parte di Igor, ma quel che più si chiedono i fan è se, in questa alta tensione tra i due, non c’entri ancora, per entrambi, il rapporto con Perla.

