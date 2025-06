Isola dei Famosi, allarme Mirko Frezza: “Me ne vado”. Ed esplode contro Patrizia: “Hai rotto il ca**o, il riso non te lo do” Ore di tensione all'Isola dei Famosi: l'attore litiga furiosamente con Patrizia Rossetti e poi annuncia di voler abbandonare il reality: ecco cosa è successo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Si sa, L’Isola Dei Famosi è una vera e propria sfida da affrontare (per chi decide di parteciparvi): fame, stanchezza, mancanza di energia, sono solo alcune delle cose che si provano e, lungo andare, si finisce con l’avere i nervi a fior di pelle, tanto che basta davvero pochissimo a far nascere una lite. Ne è la prova il recente scontro avvenuto tra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti, la quale non si è lasciata intimidire dalle dure parole dell’attore e della minaccia di quest’ultimo di voler abbandonare il programma. Vediamo insieme cos’è successo.

Isola Dei Famosi, volano paroloni (e parolacce) tra Mirko e Patrizia

Nervi più che tesi a L’Isola Dei Famosi. I naufraghi devono far conto con la fame, gli insetti, la mancanza di comfort e, in una condizione del genere, basta davvero poco a perdere la calma. Nel daytime trasmesso oggi su Canale 5, abbiamo assistito a uno scontro davvero ‘infuocato‘ tra Mirko e Patrizia. Tutto è iniziato con una discussione sul pesce. Mirko ha accusato Patrizia di evitarlo solo per ottenere più riso: "Tu non mangi pesce perché non ti va di mangiarlo. È diverso", ha detto in confessionale a L’Isola. Patrizia ha risposto ricordandogli che anche lui si era comportato allo stesso modo con il cocco. Infastidito, Mirko ha replicato provocandola: "Che pesce mangi in Italia?". Patrizia ha risposto in modo secco: "Saranno ca**i miei cosa mangio", e Mirko ha perso la pazienza: "Fai come ca**o ti pare, io il riso non te lo do".

Mirko Frezza sbrocca e chiede scusa: "Voglio andare via"

La lite è degenerata ulteriormente quando Mirko ha tirato fuori il rancore per la nomination ricevuta: "Se vuoi che ti dico come la penso, ti dico che hai rotto il ca**o". Patrizia ha mantenuto la calma e gli ha chiesto: "Guardami negli occhi Mirko e dimmi la verità. Io per un mese non ti ho dato riso in più?". Mirko ha quindi ammesso che il vero motivo della sua reazione era legato alla nomination: "Io non ti ho mai nominato… e ora dici che non dico quel che penso?" Dopo lo scontro, i due hanno avuto un confronto chiarificatore. La discussione si è conclusa con un abbraccio e le scuse di Mirko: "Ti chiedo scusa, sono stanco, me ne voglio andare via". Un momento carico di tensione che riflette quanto la convivenza in Honduras stia diventando sempre più difficile.

Isola Dei Famosi, Veronica Gentili rischia la chiusura anticipata

L’isola Dei Famosi 2025, condotto quest’anno da Veronica Gentili, continua a registrare ascolti deludenti. Mediaset, mostrando scarsa fiducia nel programma, ha deciso di trasmettere due puntate a settimana, probabilmente per accelerarne la chiusura prima del previsto. Nonostante vari tentativi di rilancio, il format appare ormai superato e il pubblico poco coinvolto.

