Temptation Island, il trash è in streaming: dove vedere le puntate al 'veleno' In attesa della stagione 2025 dello show, ecco dove andare a recuperare le puntate delle stagioni passate per fare un rewatch

Dal 3 luglio tornerà in tv lo show più piccante dell’estate italiana, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, che ha ereditato il timone dal 2023. Come al solito, coppie in crisi o che vogliono testare la solidità della propria relazione verranno messe alla prova da avvenenti tentatori e tentatrici. Il tutto nella splendida e soleggiata cornice di un resort marittimo da sogno. In attesa della stagione 2025, di cui vi diamo alcune anticipazioni, ecco i consigli su come recuperare in streaming le puntate delle passate edizioni di Temptation Island. Per farsi magari un rewatch dei migliori episodi per ingannare l’attesa.

7 coppie, 26 tentatori, 1 resort

La formula del programma è la stessa degli anni passati. 7 coppie non sposate e senza figli passeranno 21 giorni in un resort, divisi uomini e donne in due villaggi separati. In questo periodo, i concorrenti saranno provocati da 13 tentatori e 13 tentatrici, il cui scopo principale sarà mettere in crisi le coppie. A fare da sfondo, per l’edizione 2025 ci sarà il resort Calalandrusa di Guardavalle Marina (Catanzaro).

Le coppie saranno formate da:

Sonia M. (48) e Alessio (39): avvocati e conviventi con un rapporto turbolento e ormai a un bivio

Sonia B. (29) e Simone (28): conviventi da 5 anni, sentono la relazione monotona e distante

Valentina (33) e Antonio (35): fidanzati da un anno, lei ha scoperto un tradimento di lui

Maria Concetta (26) e Angelo (30): insieme da due anni, la loro storia è costellata da insicurezze e incomprensioni

Sarah (31) e Valerio (32): non hanno voluto rivelare quasi nulla delle loro relazione

Lucia (37) e Rosario (34): anche loro sono stati molto riservati sul proprio passato di coppia

Denise (30) e Marco (33): coppia affiatata che vuole testare il legame nel programma

Dove vedere le vecchie puntate in streaming di Temptation Island

Essendo un programma Mediaset, trasmesso in prima tv su Canale 5, le puntate delle edizioni passate sono reperibili gratuitamente sul portale Mediaset Infinity. Purtroppo sono disponibili solo le ultime edizioni, a partire dal 2023.

Sarà comunque possibile recuperare le chiacchierate storie della passata edizione, come quella tra Jenny e Tony o tra Vittoria e Alex. Due coppie che hanno sicuramente fatto discutere di sè e attirato l’attenzione del pubblico fino alla fine del programma. Ricordiamo inoltre che Federica e Alfonso sono stati tra i protagonisti della scorsa edizione di Grande Fratello, dopo l’avventura nel resort: per i due però nessun lieto fine, perché la giovane donna ha scelto il tentatore Stefano.

