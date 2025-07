Temptation Island, Sonia lascia Alessio in lacrime e diventa la 'queen'. Social in delirio: "Altissimo trash" Nella prima puntata del 3 luglio, Sonia fa impazzire i social con la scelta di lasciare Alessio, ma c'è un colpo di scena: cosa è successo e le reazioni

E’ cominciata la nuova edizione di Temptation Island, tra i reality show più atteso dei ultimi anni. La prima puntata, condotta da Filippo Bisciglia, è andata in onda ieri, giovedì 3 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 e ha visto protagonista la coppia formata da Alessio e Sonia M, la quale ha subito chiesto un falò di confronto immediato dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni (difficili da digerire per una donna davvero innamorata) del suo compagno. Quest’ultimo però si è rifiutato categoricamente di raggiungerla in spiaggia, pur sapendo che da regolamento rischiarebbe di andarsene se lei lasciasse lo show, come d’altronde ha minacciato di fare proprio in ‘diretta’: "Se non si presenta al confronto, me ne vado". Ecco cosa è successo durante la puntata (QUI le pagelle) e le reazioni sui social, dove molti stanno già apprezzando l’animo e la forza di Sonia.

Temptation Island, Alessio e Sonia già a confronto? Il colpo di scena

La coppia che più ha fatto discutere nella prima puntata di Temptation Island è certamente quella composta da Sonia M, un’avvocata di 48 anni, e dal compagno Alessio, che fa il suo stesso lavoro: i due stanno insieme da 8 anni, ma lei ha scoperto solo ieri sera che l’uomo, 38enne, ha scritto al programma perché crede di non aver mai amato Sonia e di averle chiesto di sposarla solo per gratitudine. Affermazioni che Alessio ha fatto una volta entrato nel villaggio e che hanno portato l’avvocata a chiedere un falò di confronto immediato, rifiutato dal compagno, che ha pure avuto il coraggio, dopo il modo in cui l’ha ferita, di piangere insieme agli altri fidanzati dicendo che lei gli starebbe facendo una cattiveria portandogli via l’occasione di restare nel reality show e che per questo motivo sarebbe lei a non amarlo.

Una storia che ha davvero dell’incredibile e dimostra anche che i due sono talmente diversi che insieme rischiano il crollo, ma per fortuna lei sa bene di meritarsi di più: Sonia ha dignità ed è una persona sicura di sé; lui è un bambino immaturo che prende in giro la fidanzata da tempo e non ha ancora capito cosa vuole nella vita, a 38 anni. E’ proprio vero che l’età è solo un numero, nel bene e nel male. Al termine della puntata, Sonia ha scoperto che, grazie alle altre fidanzate, le è stata concessa la possibilità di restare nel villaggio delle donne, mentre Alessio doveva tornare a casa e invece, dalle anticipazioni, pare che sia ancora in gioco.

Le reazioni sui social

Durante la puntata del 3 luglio 2025 di Temptation Island, non mancano le reazioni sui social, tutte a favore di Sonia M: "Che donna. Non sbaglia una parola, si esprime alla perfezione, intelligente, colta. L’ascolterei per ore", "Raga ma Alessio sta facendo una sceneggiata per il niente basato sul nulla", "Alessio quando scoprirà che Sonia M ha continuato a farsi la vacanza aggratis senza problemi e lui a casa senza lavoro e senza una lira", "Come godo, lui a casa lei lo a fare la vacanza che queen assoluta", "Ah ma il loro viaggio non è finito qui? Quindi lui non è stato eliminato?", "Finalmente una donna che ritrova la dignità e si comporta normalmente. Non ha sbagliato un concetto. Speriamo che duri", "Oddio, ma Sonia ha mollato il toporagno dopo due giorni e adesso è riaccolta al villaggio a farsi la vacanza gratis da single, lo hanno sognato tutte ma mai nessuna ci era riuscita prima di lei, regina per sempre".

E ancora: "Io mica ho capito com’è finita ‘sta storia, cioè pensavo che lui se ne fosse andato e lei "ripescata" dalle ragazze, tipo zia saggia messa lì a dare consigli, ma invece qui leggo che sono ancora in gioco entrambi…", "Devo dire che come prima puntata di questa edizione di Temptation Island ci ha dato grandi soddisfazioni, alla sceneggiata di Alessio ho sputato un polmone", "Ma questo è infuriato così perché deve andare a casa?! Ma cosa pensava di ottenere da questo programma che ha 40 anni…?", "Noi ridiamo e scherziamo, ma è gravissimo che questi ragazzi alla prima contrarietà da parte delle fidanzate inizino a rompere e lanciare cose come fossero nella giungla. Sono capaci di alzare le mani perché non sanno dominare le proprie emozioni (si riferisce ad Antonio, in coppia con Valentina, che tira pugni al muro, ndr)", "Domani voglio un 30% di share per questa puntatona di altissimo trash! Se queste sono le premesse, sarà un’edizione che ci regalerà grandi gioie!".

