Temptation Island 2025, news e revival: i momenti cult del reality che non dimenticheremo mai Mentre la nuova edizione del viaggio nei sentimenti sta per partire su Canale 5, è impossibile dimenticare i vecchi concorrenti e i loro tormentoni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Tutto pronto su Canale 5 e sulle coste calabresi per la nuova edizione di Temptation Island, al via da giovedì 3 luglio. Dopo anni passati a fare farò di confronto sulle spiagge della Sardegna, all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, Filippo Bisciglia e company si trasferiscono al Calalandrusa Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Sette, come sempre, le coppie che vivranno separate nei rispettivi villaggi e in compagnia di tentatori e tentatrici. Tra loro ci saranno Sonia M. e Alessio; Sonia B. e Simone; Valentina e Antonio; Maria Concetta e Angelo; Sarah e Valerio; Lucia e Rosario e Denise e Marco. Inoltre, secondo le prime indiscrezioni lanciate da Bisciglia pare che una delle coppie vivrà qualcosa di unico, e addirittura c’è chi mormora possa esserci un bebè in arrivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma chi entrerà veramente nella storia del reality eguagliando i personaggi del passato che sono ormai cult, come Aurora Betti e il suo memorabile: "Io t’ho cresciuto". O Oronzo Carinola che nel 2018 inventò il tormentone ‘la malattia delle donne’? Guardate il Video e scoprite di più!

Potrebbe interessarti anche