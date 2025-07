Temptation Island, la quinta puntata: il falò di confronto più atteso e la crisi di Valentina. Anticipazioni e cosa vedremo Oggi giovedì 23 luglio va in onda il quinto appuntamento del reality condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: Simone al falò, cosa succederà

Temptation Island torna subito in onda. Oggi giovedì 24 luglio 2025, infatti, andrà in scena la quinta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che questa settimana ha deciso di tenere "caldo" il pubblico con un doppio appuntamento in vista della finale. A neanche 24 ore dalla quarta puntata ripartiranno i "viaggi nei sentimenti" delle coppie e stasera è previsto uno dei falò di confronto più attesi di questa 13esima edizione: come andrà a finire? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2025, le anticipazioni della quinta puntata: il falò tra Sonia e Simone

Temptation Island raddoppia in vista della finale del prossimo 31 luglio. Forte degli ascolti tv da record di questa 13esima edizione, Mediaset ha infatti deciso di puntare ancora di più sul reality show condotto da Filippo Bisciglia, che già questa sera tornerà in onda per un doppio appuntamento settimanale. A neanche 24 ore dalla quarta puntata (che ha visto il tradimento di Simone nei confronti di Sonia B.) torneremo al Calandrusa Beach & Nature Resort per il quinto appuntamento stagionale.

Nella puntata di oggi giovedì 24 luglio 2025 andrà in scena uno dei falò di confronto più attesi. Sonia B. ha scoperto il ‘tradimento’ di Simone che, dopo essersi avvicinato alla tentatrice Eva, ha passato un pomeriggio in intimità con la single Rebecca, con cui poi si è chiuso in bagno lontano dalle telecamere (ma non dai microfoni, che hanno registrato tutto). "Mi vergogno di averlo avuto accanto" ha ammesso la fidanzata del personal trainer terrapiattista, chiamato ovviamente al falò di confronto stasera. I due dovranno dunque decidere se lasciare Temptation insieme o separati.

Valentina in crisi per Antonio

Oltre agli ultimi aggiornamenti sul triangolo tra Marco, Denise e Flavio (il tentatore che ha fatto impazzire tutte le fidanzate), tra i protagonisti della puntata di oggi di Temptation Island ci sarà Valentina. Accecata dall’amore per Antonio, la 32enne napoletana sta attraversando un momento delicato e deciderà di ascoltare i consigli delle sue compagne di avventure, mentre il suo compagno continua a distinguersi per i suoi comportamenti a dir poco sopra le righe.

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (giovedì 24 luglio 2025)

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset, dove sono disponibili tutti gli episodi subito dopo la messa in onda.

