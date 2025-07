Temptation Island, la terza puntata: Sonia e Alessio (finalmente) al falò, crisi e sceneggiata di Antonio. Anticipazioni e cosa vedremo Oggi giovedì 17 luglio va in onda il terzo appuntamento del reality show dei record, condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: cosa succederà

Tutto è pronto per il terzo appuntamento di Temptation Island. Oggi giovedì 17 luglio 2025, infatti, va in onda la terza puntata della 13esima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che continua a macinare ascolti da record. Stasera vedremo finalmente l’attesissimo falò di confronto tra Sonia M. e Alessio, chiamati a decidere cosa fare della loro relazione: come andrà a finire? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2025, le anticipazioni della terza puntata: il falò tra Sonia M. e Alessio

Dopo il debutto da record e una seconda puntata stellare nei dati Auditel (al 29,6% di share e più di 3,6 milioni di spettatori), Temptation Island torna in onda per il terzo appuntamento stagionale. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia continua a registrare ascolti clamorosi e Mediaset ha deciso di cavalcare l’onda del successo del programma più seguito dell’estate puntando sul doppio appuntamento: dalla prossima settimana Temptation andrà in onda due volte a settimana, approdando anche nel prime time del mercoledì, che si aggiungerà alla confermatissima prima serata del giovedì. Il gran finale sarà dunque anticipato al prossimo 31 luglio.

Oggi giovedì 17 luglio 2025, invece – come detto – torneremo al Calandrusa Beach & Nature Resort per la terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island e non mancheranno le sorprese. Il "viaggio nei sentimenti" di Sonia M. e Alessio, infatti, sta per giungere al termine. La richiesta di un falò dopo appena due giorni di reality da parte di Sonia aveva mandato su tutte le furie Alessio, che non si è mai presentato. La donna aveva dato l’ultimatum, ma le altre fidanzate hanno convinto la produzione a farla restare nello show, mentre Alessio è rimasto nei pressi del villaggio. È stato poi l’avvocato a chiedere un confronto, ma senza successo. Dopo questo tira e molla, dunque, stasera arriverà il fatidico momento del falò di confronto e la coppia dovrà decidere se lasciare il programma insieme o no.

Valentina e Antonio: nuova crisi

Gli altri protagonisti della serata saranno ancora una volta Valentina e Antonio. La coppia è tra le più chiacchierate di Temptation Island anche e soprattutto a causa dei comportamenti sopra le righe di lui, che non sembrano destinati a finire. Nella terza puntata di stasera, infatti, Antonio si renderà protagonista dell’ennesima sceneggiata: in preda a una crisi, l’uomo si lascerà rotolare disperato sul pavimento, tra urla e minacce, in una parentesi tragicomica che già promette di diventare iconica a Temptation.

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (giovedì 17 luglio 2025)

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset, dove sono disponibili tutti gli episodi subito dopo la messa in onda.

Dalla prossima settimana – come anticipato – si passerà al doppio appuntamento settimanale, con una puntata di mercoledì e una di giovedì.

