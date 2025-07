Temptation Island, la quarta puntata: il primo tradimento e Antonio scappa dal villaggio. Anticipazioni e cosa vedremo Oggi mercoledì 23 luglio va in onda il quarto appuntamento del reality condotto da Filippo Bisciglia, che raddoppia in prima serata su Canale 5: cosa succederà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Temptation Island raddoppia. Oggi mercoledì 23 luglio 2025, infatti, va in onda la quarta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che questa settimana andrà in onda sia di mercoledì che di giovedì per un doppio appuntamento. Stasera non mancheranno i colpi di scena, dalla "fuga" di Antonio (in pieno stile Montoya) al primo vero e proprio tradimento di questa 13esima edizione: come andrà a finire? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2025, le anticipazioni della quarta puntata: la fuga di Antonio

Gli ascolti da record di Temptation Island hanno spinto Mediaset a puntare ancora più forte sul reality dell’estate condotto da Filippo Bisciglia, che questa sera debutta al mercoledì per il primo doppio appuntamento settimanale. Oggi mercoledì 23 luglio 2025 andrà infatti in scena la quarta puntata di questa 13esima edizione; torneremo al Calandrusa Beach & Nature Resort per scoprire di più sul "viaggio nei sentimenti" dei protagonisti dello show e, stando alle ultime anticipazioni, non mancheranno le sorprese.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Antonio, uno dei fidanzati più discussi di questa stagione di Temptation. Il compagno di Valentina è stato già al centro di feroci critiche per i suoi comportamenti a dir poco sopra le righe e questa sera – come detto – non sarà da meno. Secondo le anticipazioni Antonio potrebbe rendersi protagonista dell’ennesima sceneggiata "scappando" dal villaggio: in preda alla furia e alla gelosia, infatti, il fidanzato di Valentina potrebbe fuggire sulla spiaggia disperato. Un gesto scenico che ricorda indubbiamente l’edizione spagnola di Temptation Island vista in tv: è in arrivo il "Montoya italiano"?

Il primo tradimento di questa edizione

Dopo il falò di confronto e la rottura tra Sonia M. e Alessio, La puntata di stasera di Temptation Island potrebbe essere decisiva per una coppia in particolare. Stando alle anticipazioni diffuse dal portale Dagospia, infatti, Simone sarebbe pronto a passare all’azione con una tentatrice (con cui sarebbe scattato un bacio) sotto gli occhi indiscreti delle telecamere e mettere le prime ‘corna’ di questa edizione del reality show. Sonia B. avrebbe commentato: "Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo". Tutto pronto per un nuovo falò di confronto?

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (mercoledì 23 luglio 2025)

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset, dove sono disponibili tutti gli episodi subito dopo la messa in onda.

Temptation tornerà in onda già domani giovedì 24 luglio per un doppio appuntamento settimanale. La puntata finale è dunque fissata per il prossimo 31 luglio.

