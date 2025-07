Temptation Island, svelate le prime ‘corna’ (sorprendenti): chi è il fidanzato traditore Stando alle ultime anticipazioni nel doppio appuntamento del reality show di questa settimana vedremo uno dei protagonisti passare all’azione con una single

Temptation Island raddoppia e preannuncia fuochi d’artificio. Per cavalcare gli ascolti record di questa 13esima edizione, infatti, il reality show più seguito dell’estate condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda sia domani che giovedì in prima serata su Canale 5. Stando alle ultime anticipazioni diffuse da Dagospia, inoltre, questo doppio appuntamento settimanale sarà decisivo, dal momento che vedremo andare in scena il primo vero e proprio tradimento. Chi metterà le famose ‘corna’? Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Temptation Island 2025, la turbolenta storia di Sonia B. e Simona

Nonostante il comportamento di Sarah con Valerio stia facendo parecchio discutere (dopo le rivelazioni della seconda puntata) e tra Maria Concetta e Angelo, Lucia e Rosario e Denise e Marco stiano venendo a galla le prime ‘crepe’ dopo la terza puntata, le coppie protagoniste di questa 13esima edizione di Temptation Island sono, almeno per il momento, Sonia M. e Alessio, Valentina e Antonio e Sonia B. e Simone. Quest’ultimo, in particolare, ha mandato in tilt i social e i fan del reality show di Filippo Bisciglia con dichiarazioni sopra le righe. Personal trainer di 28 anni, Simone Margagliotti si è prima definito terrapiattista (con anche discorsi deliranti anche sulla filosofia cinese dello yin e dello yang), poi ha di fatto ammesso di avere tradito Sonia in passato. Una rivelazione curiosa, soprattutto dal momento che è stato proprio lui a scrivere a Temptation.

"Nella vita nessuna donna mi ha mai rifiutato, mai. Ne ho avute tante tante tante. Ci sono state tante cose che ovviamente vorrei che andassero in maniera diversa e a volte non ci vanno. A volte, poi, commetti pure delle azioni che fai, non perché le vuoi fare, ma perché le ti senti di farle. Io ho avuto tante fantasie che, a volte, sono diventate pure realtà" ha raccontato Simone ai suoi compagni d’avventura davanti alle telecamere. Tra ‘prendere un caffè’ o ‘soddisfare delle mancanze’ il personal trainer rigorosamente senza maglietta ha utilizzato una nuova espressione di questa edizione di Temptation per confessare il suo tradimento: "Ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona".

Il primo tradimento del reality show in vista: cosa succederà

Le parole di Simone, ovviamente, hanno ferito profondamente Sonia. Difficile immaginare che le ‘tante donne’ fossero arrivate da giovanissimo (il ragazzo ha 28 anni e i due stanno insieme da 6), ma la rivelazione ha fatto male alla ragazza, scoppiata in lacrime: "Ma allora perché sta con me?". La storia, ovviamente, non è però finita qua. Stando alle ultime anticipazioni lanciate dal portale Dagospia sulla quarta e quinta puntata di Temptation Island (che questa settimana andrà in onda sia di mercoledì che di giovedì nel prime time di Canale 5), il prossimo appuntamento del reality show di Filippo Bisciglia sarà decisivo. Secondo quanto rivelato dal sito, infatti, Simone passerà all’azione con una tentatrice sotto gli occhi indiscreti delle telecamere: "Appassionati di corna, tenetevi forte! Arrivano turbolenze fortissime nel doppio appuntamento di mercoledì e giovedì di Tempation Island. Noi siamo in grado di rivelarvi che il tanto anelato tradimento arriva nel villaggio dei fidanzati. A non tenere a bada ormoni e lingua sarà il terrapiattista Simone, il personal trainer di 28 anni che avrà un incontro ravvicinato del terzo tipo con una tentatrice. Ma attenzione: non perderà la trebisonda per Eva, la single alla quale si era avvicinato in un primo momento".

