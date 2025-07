Tutti pazzi per Sonia M: “Per sempre a Temptation Island”. La fidanzata (saggia) ha stregato il web: perché La fidanzata del reality delle tentazioni è tornata nel villaggio per volere delle compagne. Merito della sua presenza rassicurante. Che scioglie anche i social. Ecco i dettagli.

È rimasta in gioco nonostante tutto, Sonia M. A Temptation Island, dopo il rifiuto del fidanzato Alessio di presentarsi al falò, le altre protagoniste del reality l’hanno convinta a non andarsene, costringendo il buon Filippo Bisciglia a contravvenire al regolamento. Insomma, Sonia M. sta facendo ‘impazzire’ gli appassionati di Temptation, ma anche chi dentro il villaggio ci vive. Tutto per quel modo di fare da ‘chioccia’, un po’ madre e un po’ saggia, con consigli utilissimi per le compagne di avventura e una simpatia che ha subito conquistato il web. Tanto che adesso, appresa la notizia del suo ritorno, i social hanno iniziato a sommergere Sonia di lodi e applausi. Proponendo pure un’idea niente male per le prossime edizioni del reality delle tentazioni. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Temptation Island, lo strano caso di Sonia M.

Archiviata al delusione di Alessio, che dopo otto anni di relazione ha espresso dubbi sul suo amore per Sonia, lei stessa avrebbe voluto abbandonare Temptation con tanto amaro in bocca Ma sono state le compagne, colpite dal suo carattere, a chiedere a gran voce che restasse. "Andando contro il regolamento", ha quindi annunciato Bisciglia, "le tue compagne di viaggio ti hanno chiesto di tornare con loro nel villaggio". E così è stato. Sonia M. è rimasta nel gioco, come presenza preziosa e utile consigliera. Ma ha anche creato spazio, senza volerlo, per una nuova figura all’interno del reality.

Una sorta di opinionista-consolatrice, come suggeriscono in queste ore i social. Così è vista Sonia, al momento. E non sarebbe male, forse, vedere più spesso una presenza di questo tipo a margine dei falò, con il compito di rincuorare le ragazze deluse e aiutarle a ragionare. Sonia M., in tal senso, potrebbe essere la prima di una nuova categoria a parte. La spalla di Filippo Bisciglia, dice qualcuno. Anche se è presto per fare voli pindarici su questo punto.

Le reazioni social su Sonia M. a Tempation Island

Intanto, l’opinione dei social appare chiarissima. In tantissimi stanno spingendo per avere Sonia come presenza fissa a Temptation Island. E i commenti positivi si sprecano. "Sonia tu devi rimanere lì fino all’ultima puntata, il tuo caro Alessio deve soffrire un po’!!!", esclama qualcuno. E ancora: "Conosce la lingua italiana, ha una dialettica stupenda, supporta le altre ragazze, ha modificato il regolamento del programma"; "Io da grande voglio essere SONIA M"; "Sonia LA MATRIARCA".

Poi arriva la proposta estrema, ma bellissima: "Sonia M deve assolutamente partecipare ai falò con le ragazze, si deve sedere accanto a Filippo e commentare ogni blocco". Insomma, era da tempo che un singolo concorrente non dimostrava un impatto del genere sul reality di Bisciglia. E se il programma tiene davvero a massimizzare gli ascolti, come è ovvio, un pensierino su Sonia M. opinionista dovrebbe davvero farlo. In ogni caso, resta la soddisfazione di una bella favola.

