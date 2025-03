Raffaella Carrà, fuori dal mercato il super-appartamento romano. Come mai e cosa accadrà ora L'abitazione da 400 metri quadri, nella zona residenziale "Due Pini", è rimasta invenduta a quattro anni dalla scomparsa dell'artista. Ora l'attende un futuro incerto.

Niente da fare per il super-appartamento di Raffaella Carrà. L’immobile da 400 metri quadri, messo in vendita inizialmente per 2 milioni e 100mila euro, non ha trovato nessun acquirente. Così i figli del fratello di Raffaella, Renzo, che gestivano la compravendita, hanno deciso a malincuore di ritirare dal mercato la casa. Si tratta di un mega-immobile situato a Roma, nel complesso residenziale "Due Pini", zona parecchio esclusiva della capitale. Ora, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il destino della casa della showgirl potrebbe cambiare radicalmente. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Raffaella Carrà, ritirata dal mercato l’abitazione romana

Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà. E in questo lasso di tempo, nessun acquirente si è fatto avanti per il suo appartamento romano in zona "Due Pini". Una mega-abitazione che era stata messa sul mercato, all’inizio, per la cifra di 2 milioni e 100mila euro, poi scesa progressivamente vista la mancanza di offerte.

A curare la vendita, Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello di Raffaella, Renzo. I due si erano prima affidati a Remax, per poi passare a Engel & Voelkers diminuendo il prezzo richiesto fino a 1 milione e 870 mila euro. Ma nessuno si è mai fatto avanti seriamente, purtroppo. Il motivo? Oltre all’esborso richiesto, anche una certa scomodità di cui aveva parlato Giancarlo Magalli tempo fa, che in quel complesso aveva pure vissuto. "Quella casa è un treno", aveva spiegato il conduttore, "ecco perché non si riesce a vendere. Sono quattro appartamenti tutti in fila, è come abitare su un Frecciarossa…uno degli appartamenti era mio, prima glielo affittai poi glielo vendetti".

Il super-appartamento di Raffaella Carrà

Resta però il fatto che il super-appartamento della Carrà è un ‘gioiellino’. Lì la conduttrice ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, nei 400 metri quadri in via Nemea, all’interno del complesso residenziale "Due Pini" del quartiere di Vigna Clara. La zona è conosciuta come "Hollywood romana", per la presenza di numerose celebrità e la quantità di magioni concentrate in quello spazio. Sono presenti anche diversi servizi aggiuntivi di lusso, come campi da tennis, una piscina e un servizio portineria.

Ma il punto è che l’immobile è difficilissimo da piazzare sul mercato. Con 9 camere da letto e 9 bagni nella zona notte, 5 vani e 3 bagni nella zona giorno, e poi la sauna, la palestra privata e la sala trucco, in pochi possono permetterselo.

Il futuro della casa di Raffaella Carrà

Si era anche pensato, alcuni anni fa, di trasformare la casa di Raffaella in un museo a lei dedicato. Poi l’idea fu abbandonata, e si è preferito cercare un facoltoso acquirente in zona. Fallita anche questa ricerca, i figli del fratello della Carrà hanno scelto di ritirare (per ora) l’immobile dal mercato.

Secondo il settimanale Oggi la ragione è semplice: l’idea sarebbe quella di dare il via a lavori di ristrutturazione, per trasformare la casa in 4 appartamenti distinti (com’era in origine). In questo modo la vendita delle quattro unità sarebbe più semplice, visti anche gli interventi di riammodernamento. Perché "una cosa è vendere un appartamento di 400 mq, un’altra è venderne quattro da 100 metri l’uno", ha spiegato in conclusione un esperto del settore.

