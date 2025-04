Tania Zamparo, la confessione (choc) a La Volta Buona: “Sono passata dai 64 ai 48 chili”. Ecco perché L'ex Miss Italia ha raccontato il suo calvario, oggi pomeriggio, nel salotto tv di Caterina Balivo. Poi la spiegazione di come è riuscita a venirne finalmente fuori.

Ospite nel salotto de La Volta Buona, Tania Zamparo si è confessata senza mezze misure. Parlando con coraggio della sua lotta contro l’anoressia, del modo in cui è riuscita a venirne fuori. E di tutti i ‘demoni’ che ha dovuto combattere per riuscire a trovare la serenità nella sua vita. Ecco qui sotto tutti i dettagli dell’intervista con Caterina Balivo.

Tania Zamparo, la confessione sull’anoressia a La Volta Buona

Si parlava di diete e ‘trucchi’ per dimagrire, a La Volta Buona. Quando è intervenuta l’ex Miss Italia Tania Zamparo, che da giovanissima ha dovuto affrontare in prima persona il calvario della perdita di peso. Dovuta purtroppo, nel suo caso, a un problema di anoressia. "Era diventata una fissazione", ha raccontato la Zamparo, "sono passata dai 64 ai 48 chilogrammi, avevo sviluppato dei disturbi alimentari, ero in anoressia. Come ne sono uscita? E’ stato un periodo molto difficile, ora ne sono totalmente uscita, è stata la voglia di stare bene, la voglia di capire cosa stesse succedendo".

"Il primo passo", ha poi proseguito l’ospite di Caterina Balivo, è stato "ammettere a sé stessa di avere un problema; l’ho capito quando mi sono resa conto che la mia quotidianità era un inferno, non riuscivo nemmeno a fare le scale". Inoltre, ha aggiunto Tania Zamparo, "i miei genitori erano molto preoccupati, quello che mi ha dato la forza è stato innanzitutto la consapevolezza della malattia e mi sono chiesta cosa c’era che non andava, perché ero arrivata a quel punto…Non funzionava il fatto che fossi una perfezionista, una persona che non si dava mai pace. Trovavo difetti dappertutto, non mi volevo bene e non ero contenta del mio rapporto con gli altri a causa della timidezza".

Le risposte di Tania Zamparo e la sua reazione al dolore

Con il tempo, Tani Zamparo è poi riuscita a risalire la china. Soprattutto perché, come ha ammesso lei stessa, "la voglia di stare bene è stata più forte di tutto…avevo un problema e ho cercato di superarlo. Quello che mi ha dato la forza è stato proprio ammettere il problema. Ho cominciato a farmi tante domande".

"Magari avessi trovato la persona giusta che mi avesse aiutato", ha concluso l’ex Miss Italia, "sarei riuscita anche prima: facevo dei passi avanti e poi due passi indietro e quindi magari passavo da un periodo di anoressia a un periodo di abbuffate. Dopo, piano piano, cercando veramente in primis di volermi bene, di voler essere felice, di diventare la persona che volevo diventare, nel giro di alcuni anni ho cominciato a stare meglio e quando ho cominciato a stare meglio naturalmente ho riacquistato un rapporto normale con il cibo e ne sono uscita definitivamente".

