Ospite nel salotto di Caterina Balivo, a La Volta Buona, il celebre cantante Fausto Leali si è aperto sul suo passato da traditore ‘seriale’. Ma ha anche raccontato la riscoperta dell’amore, e della serenità, grazie alla moglie Germana Schena. E non sono mancate smentite clamorose (a proposito di voci su un sospetto Parkinson). Così come ammissioni sul momento lavorativo attuale. Scopriamo meglio tutti i dettagli dell’intervista a Fausto Leali qui sotto.

Fausto Leali, l’ammissione sull’amore a La Volta Buona

"Da quando c’è Germana mi sento migliore", ha esordito oggi a La Volta Buona Fausto Leali. E subito si è capito il tenore dell’intervista-fiume che di lì a poco avrebbe rilasciato alla Balivo. Germana, ovviamente, è la moglie del cantautore, che a quanto pare ha fatto segnare un netto cambio di passo nella sua vita. "Sono accanto a una donna che riesce a farmi sentire migliore", ha proseguito l’ospite, "mi dà vitalità, mi fa sentire giovane…Lavoriamo insieme, siamo insieme 24 ore su 24".

Ma a cambiare subito argomento ci ha pensato la conduttrice. Che ha tirato fuori dal cilindro un vecchio articolo de Il Fatto, in cui Leali ammetteva: "Sono fisicamente incapace di essere fedele. Una donna mi fracassò l’auto con il cric perché venne a cercarmi in albergo, ma non ero solo". Su questo episodio il cantautore si è quindi espresso con onestà: "Avevo 20 anni, c’erano delle situazioni occasionali. Io lavoravo col mio gruppo tutte le sere in un night. Conobbi una bella ragazza, lei rimase da sola, dopo la serata mi invita a casa sua. Allora il testosterone era forte, la classifica serata e via. Il giorno dopo torno al mio lavoro, nell’hotel dove ero c’erano molte ballerine, io ho un debole per le ballerine. Avevo già questa fidanzata che dormiva anche lei in hotel, ma la sera prima l’ho tradita. Il giorno dopo sento rumori ed era la mia fidanzata che mi stava sfondando tutti i vetri della macchina con il cric".

La smentita sul Parkinson e la promessa di Leali sulla fedeltà

"Ora sono fedele", ha proseguito Fausto Leali in studio. "Tentazioni nel nostro lavoro ce ne sono tante. Io sono un debole e prima mi lasciavo trascinare. Quante volte innamorato? C’era amore anche in situazioni non durature. Il sentimento si può dare a più di una persona".

Poi Caterina Balivo ha riesumato un’altra storia. Mostrando il video di un’intervista dalla Venier, in cui Leali appariva con gli occhiali da sole. "Dopo questa intervista molti hanno scritto che avevi quegli occhiali perché hai il Parkinson", ha spiegato la conduttrice. E subito l’ospite ha replicato: "Ero appena operato alla cataratta, per forza dovevo portare gli occhiali perché la luce mi dava fastidio. Non c’entra niente il Parkinson". Per concludere, Fausto Leali ha lasciato il programma con un breve bilancio di quest’ultimo periodo lavorativo: "I miei 80 anni? Il lavoro mi fa sentire giovane. Ora seleziono un po’ più gli impegni, me lo posso permettere, ma vi assicuro che il mio calendario è ancora fitto".

