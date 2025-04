Maurizio Ferrini, la rivelazione (triste) a La Volta Buona: “Avevo una brutta fama, Arbore e Baudo mi hanno salvato” Il comico è andato ospite dalla Balivo in occasione dei quarant'anni di Quelli della notte, raccontando un periodo nero della sua vita dopo il programma di Renzo Arbore.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Oggi pomeriggio nel programma di Caterina Balivo La volta buona è andato ospite Maurizio Ferrini. Il celebre comico interprete della mitica Signora Coriandoli ha raccontato di un periodo buio che ha vissuto dopo il successo della trasmissione Quelli della notte che compie 40 anni.

Il periodo nero di Maurizio Ferrini a La volta buona

Maurizio Ferrini ha spiegato come per due anni ha sofferto per l’impatto che il successo ha avuto su di lui. Nemmeno i suoi amici riuscivano a trattarlo più allo stesso modo. Inoltre ha dichiarato: "Entri in un mondo irreale e non riuscivo più a capire chi ero. Mi guardavo dentro e vedevo un acquario colmo dei miei personaggi. Dal successo non si impara niente. Nei primi anni dormivo molto, per non impazzire, poi viaggi e libri. Per fortuna non ho altri vizi". Dopo la trasmissione di Renzo Arbore ha avuto un periodo di crisi anche economica: "Hai fatto tutto la prima volta. Quando poi ti propongono qualcosa, gli dici che devi pensarci e loro pensano che te la tiri. Così sei già escluso, in automatico. Alla fine facevo gli oroscopi". In un modo doveva pur pagare le bollette e si doveva mantenere. Per chi come lui è abituato poi a un certo tenore di vita passare a vivere in questo modo è stato devastante. In quel periodo gli amici di sempre gli vennero incontro: "Arbore, Nino Frassica e poi alcuni amici anonimi mi hanno aiutato. Anche un po’ Baudo. Non stavo proprio lavorando, perché tutti dicevano che me la tiravo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I progetti a cui ha detto di no

"Ho rifiutato ‘Vacanze di Natale’, perché non fa parte del mio modo. Ho anche fatto delle gaffe in merito a progetti che non condividevo. Ho poi scoperto d’avere una fama di un certo tipo. Un amico mi disse che tutti dicevano che ero inaffidabile". Si era quindi fatto una certa fama per i tanti rifiuti dati in merito ad alcuni progetti che non condivideva ma poi si è pentito. Fortunatamente la depressione non l’ha portato a vizi malsani ma anzi si è aggrappato al mondo dell’astrologia, passione che coltiva da oltre vent’anni. Facendo oroscopi a pagamento è riuscito in qualche modo in quel periodo a risalire la china e a essere chiamato di nuovo in vari programmi televisivi. Oggi ne ha parlato a La volta buona da Caterina Balivo con il sorriso sulle labbra ma è stato comunque doloroso ricordare certi momenti bui.

Potrebbe interessarti anche