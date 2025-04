Marco Baldini, la confessione (amara) a La Volta Buona: “Fiorello mi ha perdonato. Ma la mia fortuna è stata un’altra…” L'ex collega dello showman è tornato a parlare nel salotto di Caterina Balivo. Dal racconto sulla ludopatia alla rivelazione sulla nuova compagna. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

È tornato in tv, Marco Baldini, per raccontarsi ancora una volta senza filtri. Ospite nel salotto di Caterina Balivo, a La Volta Buona, l’ex collega e amico di Fiorello ha ripercorso i suoi problemi di debiti e ludopatia, nati a quanto pare per coprire questioni più gravi. E sull’amicizia persa con Fiorello, Baldini ha fatto dichiarazioni molto chiare. Mentre ha spiegato che il vero motivo per cui si sarebbe salvato è ricercare nell’amore. Per la compagna e anche per il figlio. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Marco Baldini, la confessione (dolce-amara) a La Volta Buona

Più sereno, e i chiaramente in pace con sé stesso, Marco Baldini si è presentato per una breve chiacchierata a La Volta Buona. È ripartito dai suoi problemi economici, nati (a quanto dice) non dalla ludopatia ma da questioni potenzialmente ancora più gravi. "Sono diventato ludopatico, ma tutto nasce da una bugia per coprire una situazione più scabrosa".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ero stato vittima di un raggiro pesante di molti soldi", ha proseguito Baldini, "e dentro c’erano anche dei malviventi. Non volendo accostare il mio nome a loro, ho dovuto giustificare questo ammanco di soldi gigantesco. Quanti soldi ho perso? Diciamo che avrei potuto far giocare Messi nel cortile di casa mia. Sono tanti soldi".

Il rapporto di Baldini con Fiorello e l’importanza della compagna

"I miei genitori lo hanno saputo per ultimi, erano preoccupati", ha poi aggiunto l’ospite di Caterina Balivo, "più che mia mamma se n’è preoccupato mio padre, che è quello più apprensivo". E i guai col denaro, come noto, hanno finito per rovinare anche il rapporto artistico e amicale con Fiorello. "Non ho perso l’amicizia con Fiorello", ha però puntualizzato Baldini, "ma un sodalizio artistico sì. Ha capito che in quel momento non ero me stesso e in un certo senso mi ha anche perdonato".

Alla fine, pace e serenità sono arrivate grazie alla moglie. E in parte anche per la nascita del figlio. "La mia fortuna è stata trovare la mia compagna", ha concluso Baldini con un sorriso, "che preferisce non farsi vedere e sta lontana dai riflettori. Dico sempre che quando ho tirato fuori dalla pancia mio figlio, sono nato anche io. Con quello che ho passato non mi fa paura nulla, nemmeno avere un altro figlio a 65 anni, ma se dovesse accadere o funziona ancora l’impianto idraulico, o stiamo parlando di un’opera dello spirito santo".

Potrebbe interessarti anche