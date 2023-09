Tale e Quale Show, le imitazioni della seconda puntata: da Angelina Mango a Ligabue Su Rai1 secondo appuntamento con il varietà condotto da Carlo Conti. Questa volta i concorrenti in gara vestiranno di panni di Renato Zero, Noa, Patty Pravo e Gigliola Cinquetti.

Torna stasera, venerdì 29 settembre, alle ore 21:25, il varietà di Rai1 "Tale e Quale Show". Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata, sul palco degli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma torneranno con nuovissime imitazioni i concorrenti di questa tredicesima edizione. Davanti al conduttore Carlo Conti sfileranno, tra gli atri, Ginevra Lamborghini, che vestirà i panni di Angelina Mango, Pamela Prati, che imiterà la mitica Wanda Osiris, e Gaudiano, che dopo l’exploit nella prima puntata proverà a ripetersi interpretando Francesco Sarcina. Ecco tutte le anticipazioni della serata.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della puntata di stasera

Secondo appuntamento della stagione, questa sera, per "Tale e Quale Show". Nella scorsa puntata lo scettro di migliore è andato a Gaudiano, che ha portato sul palcoscenico una magnifica imitazione di Tiziano Ferro (cantando lo storico successo "Non me lo so spiegare"). Secondo posto per Licitra, nei panni di Mengoni, e terzo gradino del podio per Ilaria Mongiovì con la sua Giorgia. Stasera però si riparte da zero, con nuove performance e una classifica tutta da scrivere.

Si inizia con Ginevra Lamborghini, che proverà a imitare la giovanissima concorrente di Amici Angelina Mango. Pamela Prati, invece, vestirà i panni della mitica Wanda Osiris, mentre Maria Teresa Ruta sarà Gigliola Cinquetti. E poi tantissime altre le imitazioni imperdibili: Jo Squillo nei panni di Patty Pravo, Alex Belli in quelli di Ligabue, la Mongiovì alle prese con Noa, e Jasmine Rotolo che imiterà al suo meglio Irene Cara. Gaudiano, invece, proverà a stupire interpretando una canzone del frontman de "Le Vibrazioni" Francesco Sarcina, mentre Lorenzo Licitra tenterà di imitare l’inglese Harry Styles.

Spazio infine ai "ripetenti" Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che interpreteranno i Bee Gees, e a Scialpi, che si metterà alla prova con l’inimitabile Renato Zero. Sarà insomma una serata ricca di emozioni e grandi performance, arricchita anche da una giuria d’eccezione, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi (più un quarto giurato a sorpresa).

Quando e dove vedere la puntata

La seconda puntata di "Tale e Quale Show" andrà in onda stasera, venerdì 29 settembre, alle 21:25 su Rai1. L’episodio sarà poi disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di RaiPlay.

