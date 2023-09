Amici, Holy Francisco contro Rudy Zerbi: “Gli faccio un c**o così”, vendetta del coach Il concorrente del noto programma di Canale 5 offende il coach che risponde mettendolo alla prova con una sfida speciale a colpi di canto

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nella nuova edizione di Amici, iniziata da pochi giorni, uno degli eventi più discussi è stato l’insulto lanciato da Holy Francisco a Rudy Zerbi. Questo incidente ha scatenato un’accesa discussione all’interno della scuola di canto Amici di Maria De Filippi e ha portato il coach Zerbi a reagire in modo inaspettato. Vediamo cosa è successo, i fatti accaduti, la reazione di Rudy Zerbi e come questa situazione ha influenzato il clima nella scuola di Amici.

Cosa è successo tra Rudy Zerby e Holy Francisco ad Amici

Nella puntata del daytime di Amici andata in onda il 26 settembre, Rudy Zerbi ha convocato la nuova classe degli studenti in studio per annunciare un insolito "premio". Con un sorriso, ha dichiarato: "Vi devo dare una bella notizia: siamo solo al primo giorno di scuola e già c’è un premio, il premio ‘fenomeno della classe’". Questo premio era indirizzato a Holy Francisco, un giovane cantante che aveva partecipato in passato a X-Factor.

La causa della controversia è stata una frase pronunciata da Holy Francisco durante una conversazione con uno dei suoi compagni di classe. Il cantante ha detto: "A Rudy Zerbi gli faccio un cu*o così". Queste parole hanno immediatamente suscitato l’attenzione di Rudy Zerbi, il quale ha deciso di affrontare la situazione in modo diretto, ma non nel modo che tutti si sarebbero aspettati.

La risposta di Rudy Zerby

La reazione di Rudy Zerbi non è stata di sottovalutare l’insulto, ma di mettere alla prova Holy Francisco per dimostrare la sua bravura nel canto. Zerbi ha chiesto al giovane cantante di esibirsi in una cover sul momento, sfidandolo a dimostrare le sue abilità canore. Ha commentato sarcasticamente: "Perché non vieni qua giù e ci fai sentire come canti una cover? Così ci togliamo subito il dubbio."

Dopo aver ascoltato Holy Francisco esibirsi, Rudy Zerbi ha continuato con il sarcasmo, affermando: "Tremo già tutto, mi hai già spaventato con questo gran mazzo che mi devi dare. Devo essere scosso da quanto sei bravo?". Tuttavia, Zerbi ha sottolineato che non si trattava di una questione personale, ma di una sfida. Ha deciso di assegnare a Holy Francisco un compito speciale nei prossimi giorni, invitandolo a dimostrare il suo talento e a "spaventarlo" con la sua musica. In risposta, Holy Francisco ha accettato la sfida, dimostrando di essere determinato a dimostrare la sua abilità e a rispondere alle aspettative del coach Zerbi.

