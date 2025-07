Nord Sud Ovest Est: una leggenda della musica torna in scena nella seconda stagione della serie sugli 883 Un incredibile cameo potrebbe concretizzarsi per la stagione 2 della serie sugli 883 e i fan sono già impazziti alla sola idea

Il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 è stato clamoroso e Sky è pronto a bissarlo con Nord Sud Ovest Est. La seconda stagione, già entrata in produzione, chiuderà la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, coprendo almeno fino all’addio di quest’ultimo al gruppo. In vista dei nuovi episodi, però, i registi Francesco Ebbasta e Alice Filippi sganciano la bomba: si sta lavorando per un incredibile cameo. Max Pezzali stesso non ha infatti mai nascosto quanto abbia amato Hanno ucciso l’Uomo Ragno e ha fatto sapere che, se ci fosse spazio per un cameo, lui ci sarebbe. I fan sono già in visibilio.

Nord Sud Ovest Est: ci sarà anche il vero Max Pezzali?

Per ora è solo una voce che si rincorre sui social, ma la possibilità che Max Pezzali compaia in Nord Sud Ovest Est, la cui produzione è già iniziata, è decisamente reale. E apre a fantasie del tutto inaspettate. Sky e Now, come detto, confermano l’inizio dei lavori per la stagione 2 della serie, anche questa volta firmata da Sydney Sibilia. Il cast originale torna al completo: Elia Nuzzolo sarà di nuovo Max, Matteo Oscar Giuggioli vestirà ancora i panni di Mauro. Alla regia Francesco Ebbasta e Alice Filippi. Nel cast numerosi esponenti della musica italiana degli anni 90, da Claudio Cecchetto passando per Fiorello, Jovanotti e Sandy Marton.

Allo stesso modo le atmosfere resteranno le stesse sperimentate nella prima, apprezzatissima stagione. Nostalgia, energia, amicizia. La provincia anni 90 come nessuno l’aveva mai raccontata. Una dramedy che sa alternare sorrisi e malinconia, ritmo e delicatezza. E qui la presenza del vero Max potrebbe sparigliare le carte, facendo da ponte tra finzione e realtà. Sky per ora mantiene il riserbo più totale, ma tra i fan è già partito il "totocasting"

Quando arriverà in streaming Nord Sud Ovest Est?

Nord Sud Ovest Est è atteso per l’autunno 2026, quindi bisognerà aspettare ancora un bel po’. Ma se verrano mantenute le premesse poste con la prima stagione, non sarà stato tempo speso inutilmente. Perchè non siamo davanti a una semplice serie, ma a una dichiarazione d’amore a un’intera generazione. Il testamento che, con un po’ di fortuna, talento e una sana dose di incoscienza i propri sogni possono diventare realtà. Come nel più romantico degli immaginari.

