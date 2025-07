Max Working - Lavori in corso, Angioni diventa (anche) falegname: cosa vedremo nel nuovo show Il comico si metterà alla prova con 8 lavori diversi con l'intento di farsi assumere: tutte le anticipazioni della prima puntata.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ufficio Stampa Mediaset

Max Angioni è pronto per il debutto nella prima serata di Italia 1. Da stasera, martedì 15 luglio 2025, parte ‘Max Working – Lavori in corso‘, il nuovo show del comico alle prese con i lavori più disparati. Nel programma, infatti, vedremo Angioni nei panni di un apprendista intendo a imparare diverse professioni: dal mercante d’arte, all’aiuto cuoco, passando per agente immobiliare e falegname. Un format innovativo che mescola la concretezza dei lavori manuali e l’ironia tipica dello stand-up comedian, per tre puntate in tutto che il conduttore de Le Iene, con il consueto sguardo dissacrante, ci racconterà palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho. Scopriamo insieme cosa vedremo nella prima puntata di Max Working.

Max Working – Lavori in corso: anticipazioni prima puntata (15 luglio)

Nel suo nuovo show Max Working – Lavori i corso, Angioni proverà a cimentarsi in diverse professioni, con l’unico intento di farsi assumere. Tre le puntate in tutto, in onda a partire da questa sera su Italia 1, e in ognuna di queste il comico si metterà alla prova con due lavori per volta, affrontando l’esperienza da stagista/apprendista/collaboratore molto seriamente, ma con il consueto sguardo ironico, scanzonato e dissacrante.

I suoi ‘tentativi lavorativi’ saranno poi raccontati sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho, dove Angioni, di volta in volta, interagirà con i datori di lavoro commentando a modo suo le esperienze: "Il programma consiste in una serata a teatro dove, da un lato, mostro e commento il video di com’è andato l’esperimento sul campo. Dall’altro, faccio dei monologhi e degli sketch in cui interagisco con il pubblico", ha raccontato Angioni a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando come sarà la serata.

Tutti i lavori di Angioni a Max Working

I lavori che Max affronterà nel corso delle tre puntate sono:

– Assistente/tuttofare nel club sportivo Adriano Panatta Racquet Club, del campione di tennis Adriano Panatta

– Mercante d’arte nel negozio di Roberta Tagliavini, Robertaebasta

– Maggiordomo presso il Domina Coral Bay, un resort a Sharm el-Sheikh.

– Agente immobiliare, nell’agenzia di Mariana d’Amico con il supporto dell’agente Gianluca Torre

– Aiuto cuoco al fianco dello chef Matteo Fronduti del ristorante Manna a Milano.

– Pescatore a bordo del peschereccio Aquila Pescatrice del Capitano Elia Orecchia che salperà dal porto di Genova.

– Contadino nella natura selvaggia della Cascina Selva di Ozzero (Milano).

– Artigiano in prova presso la bottega milanese Falegnameria Cavalleroni di Cesare e Marzia.

