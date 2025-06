Scarlett Johansson, bacio infuocato sul red carpet di Jurassic World con Jonathan Bailey: tutti senza parole Il protagonista del nuovo film della saga ha mostrato una grande complicità con l’attrice al suo fianco: “La vita è troppo breve per non baciare i tuoi amici”

Jonathan Bailey e Scarlett Johansson si preparano a tornare al cinema. Insieme a Mahershala Ali, infatti, la coppia sarà protagonista di Jurassic World – La rinascita, nelle sale a partire dal prossimo 2 luglio. Jonathan e Scarlett hanno dimostrato di avere un bellissimo rapporto fatto di grande complicità, come dimostrato dal bacio che tanto sta facendo discutere dopo il red carpet alla première di New York. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli sulla nuova pellicola-

Jonathan Bailey e Scarlett Johansson: il bacio passionale sul red carpet di Jurassic World – La rinascita

Jonathan Bailey e Scarlett Johansson avevano già mostrato una perfetta complicità sul set e alla première di Londra del loro nuovo film Jurassic World – La Rinascita, al cinema dal 2 luglio 2025. Al fianco del due volte premio Oscar Mahershala Ali e Rupert Fiend, infatti, i due saranno tra i protagonisti dell’ultimo film della seconda trilogia della saga di Jurassic Park. Dopo lo ‘sbaciucchiamento’ londinese, i due si sono abbandonati a un nuovo bacio sulle labbra sul red carpet di New York. "Credo nel dimostrare affetto in tanti modi diversi. E se non puoi baciare i tuoi amici… la vita è troppo breve per non farlo" ha spiegato Bailey. L’attore non ha mai nascosto il grande affetto che nutre per Scarlett e la propria omosessualità, difesa in alcune precedenti intervista: "Qualsiasi forma di pregiudizio verso l’orientamento sessuale va combattuta, e quale modo migliore di farlo se non interpretando qualsiasi tipo di personaggio". Dopo l’addio di Chris Pratt alla saga, Jonatahan vestirà i panni del dottor Henry Loomis in Jurassic World – La Rinascita.

Jurassic World – La rinascita, la fine della saga: dove recuperare tutti I film

Jurassic World – La rinascita – come anticipato – concluderà la seconda trilogia della saga di Jurassic Park (ma non sono esclusi futuri film per il franchise), nata nel 1993 con lo storico film di Steven Spielberg. Nella nuova pellicola diretta da Gareth Edwards – ambientata cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il dominio – il pianeta è diventato in parte inospitale per i dinosauri. L’agente Zora Bennett viene così reclutata da un’azienda farmaceutica per collaborare con il paleontologo Dott. Henry Loomis e il capo squadra Duncan Kincaid per infiltrarsi in un’isola proibita, sede della struttura di ricerca originale di Jurassic Park. Il film sarà al cinema a partire dal prossimo 2 luglio; il primo capitolo della saga di Jurassic World e Jurassic World – Il dominio sono invece disponibili in streaming su Sky e NOW e a noleggio su Prime Video.

