Patty Pravo, da cantante ad attrice di film indimenticabili: dove vederla con Adriano Celentano La cantante di Venezia ha recitato, spesso come se stessa, in diversi film del genere musicarello, tutti concentrati in un solo anno

Nonostante stia per celebrare i 60 anni di carriera, Patty Pravo non sembra essere intenzionata a volersi fermare. La cantante veneziana ieri era in scena nella terza serata del TIM Summer Hits, il programma condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Sul palco di Piazza del Popolo, Pravo si è esibita per ultima, in chiusura di serata. Questa sera, 28 giugno 2025, la vedremo invece nella trasmissione Una voce per padre Pio, guidata da Mara Venier. Nella sua lunghissima carriera non ha però solo cantato. Nel 1967, infatti, Patty Pravo ha recitato in alcuni film del genere musicarello, in ruoli più o meno grandi, al fianco di mostri sacri come Adriano Celentano: vediamo quali sono e dove reperirli in streaming.

I film con Patty Pravo in streaming

Una ragazza tutta d’oro (1967)

Il maestro Signoretti scopre che Iva è dotata d’una magnifica voce e vuole lanciarla in campo musicale, ma lei declina l’offerta. Suo fratello Paolo e quattro amici vanno a Roma, ma finiscono in prigione. Patty Pravo interpreta se stessa. Il film non è disponibile su nessuna piattaforma di streaming.

Il ragazzo che sapeva amare (1967)

I giovani dipendenti di un albergo di lusso a Capri amoreggiano e fanno musica durante un’estate indimenticabile. Tra intrecci sentimentali e ricerca di successo, tutti trovano la propria strada verso la felicità. Patty Pravo veste i panni della cameriera Patty, che si diletta a cantare con gli altri dipendenti. Il film non è disponibile in streaming su nessuna piattaforma.

La più bella coppia del mondo (1967)

A causa di un equivoco, la stampa si convince che il presentatore e la madrina del Cantagiro 1967 (Walter Chiari e Paola Quattrini), siano segretamente sposati. Dopo il primo impulso a chiarire le cose, i due vengono convinti a mantenere la finzione. Anche in questo caso Patty Pravo interpreta se stessa. Il film è disponibile nel catalogo di Prime Video.

I ragazzi di bandiera gialla (1967)

In un gruppo di adolescenti romani, Carlo e Stefano si contendono l’amore di Marisa, studentessa, cestista e cantante in erba. All’insaputa l’uno dell’altro, gli spasimanti affittano due scantinati adiacenti nell’intenzione di trasformarli in locali da ballo "beat". Altra pellicola in cui Patty Pravo veste i panni di se stessa. Purtroppo il film non è disponibile su nessuna piattaforma di streaming.

