Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: ora vivono in case separate, poi l'indiscrezione: "Parlava con una bionda" Aria di crisi per i due attori. La voce si fa sempre più insistente: l'attore sarebbe tornato alla vita da single, mentre lei sui social è sempre più sola.

Da mesi si parlava di una possibile crisi tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, ma ora le indiscrezioni si fanno molto più concrete. A riportarle è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha rivelato che i due "Vivono ormai da separati in casa". E non solo, sembra ci siano ulteriori indizi a far presagire il peggio. Ecco cosa sappiamo.

Raoul Bova torna alla vita da single

Secondo quanto raccontato da Parpiglia, pare che Bova si sia recentemente presentato da solo a una festa molto mondana, quella dello stilista Francesco Scognamiglio, al Palazzo Reale di Napoli. "Durante la serata ha scambiato più di una dolce parola con una ragazza bionda", scrive Parpiglia, aggiungendo che qualcuno avrebbe persino provato a vendere delle immagini compromettenti, poi rifiutate. Il quadro che emerge è quello di un uomo tornato alla vita da single, almeno nei fatti. E a rafforzare questa idea ci sono anche gli ultimi movimenti social di Rocío, che da tempo non pubblica nulla con il compagno, limitandosi a selfie, lavori e sponsorizzazioni.

I segnali c’erano già: il gesto di Rocío Muñoz Morales

La stessa notizia della separazione sotto lo stesso tetto era circolata già lo scorso marzo, lanciata da Diva e Donna, ma all’epoca era stata presa con cautela. Ora, però, il silenzio della coppia si fa sentire. Nessuna smentita e un’assenza reciproca che inizia a pesare. Basta guardare l’ultimo 19 marzo, per la Festa del Papà, Rocío ha ricordato solo il padre scomparso, ignorando completamente Raoul, padre delle sue figlie Luna e Alma. Un gesto piccolo ma simbolico, che stride parecchio con il passato, quando scriveva "Auguri ai due papà migliori del mondo per me".

Una storia iniziata come una favola

Bova e la Morales si sono conosciuti tredici anni fa, sul set di Immaturi – Il viaggio. Lui era reduce dalla separazione con Chiara Giordano, lei una giovane modella e attrice spagnola. Col tempo, il legame si è trasformato in amore vero, con la nascita di due figlie: Luna nel 2015 e Alma nel 2018. Non si sono mai sposati, ma sembravano una coppia solida, affiatata, sempre in cerca di complicità. "Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali. Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo", aveva detto tempo fa nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta.

Il silenzio dopo le voci delle abitazioni separate

Al momento, né Raoul né Rocío hanno confermato né smentito. Ma è proprio il silenzio a pesare di più, insieme alla distanza sempre più visibile, agli eventi pubblici da soli e alla sparizione reciproca dai profili social. Tutto fa pensare che la favola sia finita, anche se per ora si continua a recitare il copione della normalità per proteggere le figlie. Quanto durerà ancora?

