Riccardo Greco

Tale e Quale Show, nonostante un format ormai simile a se stesso negli anni, continua a macinare sempre grandi successi. Il pubblico gradisce l’intrattenimento del programma, e il programma è riesce a proporglielo nel migliore dei modi. Il programma di Rai 1 domina la prima serata portando a casa più del doppio di qualsiasi altro programma, attestandosi al 22% di share, con ben 3.381.000 spettatori. Ma come saranno andati i concorrenti di questa puntata? Chi avrà trionfato stavolta, e chi invece proprio non è riuscito ad immedesimarsi nell’artista da imitare?

La classifica

La puntata ha visto il trionfo di Scialpi che ha cantato Nel Blu, Dipinto di Blu vestendo, in maniera perfetta, i panni dell’indimenticabile Domenico Modugno. Sul podio del programma condotto da Carlo Conti sono finiti Lorenzo Licitra, nei panni di Diodato con la canzone Fai rumore, e al terzo posto Luca Gaudiano che ha imitato Lewis Capaldi. A tratti inquietante e molto disorganizzata invece, l’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che si classificano ultimi nonostante abbiano assoldato una strepitosa Valentina Persia per portare sul palco le iconiche The Ronettes.

A non cavarsela per niente male è anche Jasmine Rotolo, che imitando Sade ottiene ben 54 punti. Convince anche Alex Belli nei panni di Rosa Chemical con 45 punti. Non male la Lady Gaga di Ilaria Mongiovì, che fa una scelta rischiosa portando a casa i suoi 43 punti. Ginevra Lamborghini cavalca il pop internazionale con Dua Lipa e ben 40 punti. Pamela Prati è un po’ la Valeria Marini di questa edizione, e con 39 punti porta sul palco porta la sua Rettore. Divertente, ma meno convincenti, Jo Squillo come Rappresentante di Lista e Maria Teresa Ruta nei panni di Ambra Angiolini, entrambe collezionando i loro 27 punti. Tutti i punti andranno come sempre a confluire nella classifica finale. Evidenziamo però che le preferenze social del pubblico premiano invece Luca Gaudiano, Ilaria Mongiovì e Lorenzo Licitra, come podio della loro classifica.

Le imitazioni della prossima puntata

Confermate invece le imitazioni che vedremo settimana prossima, molto eterogenee, con qualche chicca interessante. Vediamo infatti:

Alex Belli imiterà Stash dei The Kolors

imiterà Stash dei The Kolors Ginevra Lamborghini imiterà Miley Cyrus

imiterà Miley Cyrus Ilaria Mongiovì imiterà Arisa

imiterà Arisa Jo Squillo imiterà Raffaella Carrà

imiterà Raffaella Carrà Jasmine Rotolo imiterà Macy Gray

imiterà Macy Gray Lorenzo Licitra imiterà Adam Levine

imiterà Adam Levine Luca Gaudiano imiterà Al Bano

imiterà Al Bano Maria Teresa Ruta imiterà Heather Parisi

imiterà Heather Parisi Paolantoni e Cirilli imiteranno Modugno, Franco e Ciccio

imiteranno Modugno, Franco e Ciccio Pamela Prati imiterà Rosanna Fratello

imiterà Rosanna Fratello Scialpi imiterà Boy George

