Palinsesti Prime Video, Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini "scottate" nel nuovo show comico Prime Video annuncia i propri palinsesti a partire dall'autunno, con tantissimi show, comici e non, e la novità della NBA ad affiancare la Champions League

Prime Video prepara la strada per la prossima stagione di contenuti annunciando al cinema Barberini di Roma quelli che saranno i suoi palinsesti ufficiali. Non solo programmi ma anche tanto sport, con l’aggiunta della NBA nel pacchetto che già comprendeva alcune partite della UEFA Champions League. Vediamo assieme tutto il programma e i nuovi show che ci accompagneranno nei mesi a venire.

I palinsesti di Prime Video

Ad autunno 2025 avremo 4 "funerali" illustri. Stiamo parlando di R.I.P. – Roast in Peace, game show in cui alcuni comici (da Stefano Rapone a Edoardo Ferrario) si sfideranno a colpi di battute per "bruciare" alcuni malcapitati concorrenti, tra cui Roberto Saviano, Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. Tra gli appuntamenti spunta pure Hotel Costiera, serie dal 24 settembre con Jesse Williams affiancato da volti come Tommaso Ragno e Maria Chiara Giannetta.

Roger Kumble, invece, dirigerà Love me, Love me – Cuori magnetici, teen rom-com in uscita nel 2026 tratto dall’omonima serie di libri di Stefania S. con Luca Melucci e Pepe Barroso Silva. Sempre parlando di contenuti italiani ma girati in inglese arriva Italian Postcards di Jessica Yu, girata in Sicilia, su un’ereditiera molto viziata mandata dalla famiglia a vendere ville locali ad avventori internazionali.

In arrivo un film dagli autori di Boris

Imperdibile Il ministero dell’amore, film dalle menti dietro a Boris (Giacomo Ciarrapico e Luca Verduscolo) con protagonista Pif nei panni di un giornalista politico che ha un governo da Prima Repubblica nella testa e seri problemi di cuore. Tantissimi i volti noti, da Corrado Guzzanti ad Angela Finocchiaro. A novembre 2025 arriva poi Natale senza babbo, con Alessandro Gassmann, Luisa Ranieri, Valentina Romani e Diego Abatantuono.

Quanto ai sequel, nel 2026 sarà pubblicato Ancora più sexy, seguito di Pensati Sexy del 2024, con Diana Del Bufalo, Mario Ermito, Valentina Nappi e Filippo Bisciglia. Torna anche Gigolò per caso, con sei episodi in cui Christian De Sica e Pietro Sermonti si scontreranno con una Sabrina Ferilli in versione "sex guru". Nel 2026 riparte anche il fortunato format Lol – Chi ride è fuori, con anche una versione di Halloween. Tra le novità, Holiday Crush (4 settembre 2025), in cui i The Jackal commentano un reality in stile Temptation Island in cui tutti sono in vacanza e fanno ciò che vogliono. Alessia Marcuzzi condurrà infine The Traitors Italia, una sorta di lupus in fabula.

Champions League ma anche NBA

Prime Video fa ancora più felici gli amanti dello sport. Oltre alla Champions League, infatti, da ottobre si potrà vedere l’Nba, la massima competizione cestistica. Saranno trasmesse 87 partite della stagione regolare, tutte quelle di play-in, un terzo dei play-off, le Finali di Conference (alternando un anno Eastern, l’altro Western) e per sei anni le Nba finals (già dal 2026).

