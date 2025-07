Stasera in tv (12 luglio), sbadigli estivi tra Bianca Guaccero e Paolo Bonolis: cosa succede I programmi da vedere oggi, sabato 12 luglio: da Sulla strada al palco su Rai 1 con Nek, al ritorno di Ciao Darwin su Canale 5 con Paolo Bonolis.

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 12 luglio 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questo sabato.

Stasera in tv (12 luglio), cosa vedere: Dalla strada al palco contro Ciao Darwin

La serata di sabato televisiva di sabato 12 luglio non brilla per l’originalità dele proposte. Le due principali opzioni del prime time, infatti, sono entrambe repliche di programmi già visti lo scorso inverno. Su Rai 1 torna infatti il replay di Dalla strada al palco, lo show che dà spazio e voce agli artisti di strada di tutta Italia. A condurre, ancora una volta, ci sono Nek e Bianca Guaccero, mentre tra gli ospiti chiamati a commentare le performance spiccano volti come Gabriele Cirilli, Massimiliano Gallo e Valentina Persia. Musica dal vivo, storie commoventi e tanto talento si mescolano in un programma che, ormai da qualche edizione, riesce a portare in prima serata un modo diverso di celebrare l’arte. Dall’altra parte, anche Canale 5 punta su una replica, quella di Ciao Darwin, il varietà guidato da Paolo Bonolis ormai diventato cult del piccolo schermo. Le categorie umane in sfida, le prove al limite dell’assurdo e molto altro. Chi conosce il format sa bene cosa aspettarsi, ma alcune volte la sicurezza di un programma noto può avere la meglio.

Su Rai 2 va in onda Gli occhi blu dell’ossessione, mentre Rai 3 propone Un altro Ferragosto, titolo che richiama subito atmosfere estive che ci immergeranno nella tranquillità di questa stagione. Italia 1 punta sul sicuro con Jurassic Park, il classico di Spielberg che, anche a distanza di anni, conserva un fascino tutto suo. Su Rete 4 invece c’è Fuochi d’artificio, classica commedia sotto la direzione di Leonardo Pieraccioni, come sempre anche protagonista della sua storia.

Infine, ecco qualche film che completa il palinsesto sulle reti minori: su Iris c’è Basic Instinct, con gli iconici Michael Douglas e Sharon Stone. Su 20 va in onda Drive Angry e su La 5 troviamo La casa tra le montagne – Ancora a casa. Insomma, anche senza eventi eccezionali o prime tv, il sabato sera in tv offre scelte abbastanza varie per tutti i gusti.

