Tale e Quale, Orietta Berti lancia l’autocandidatura. L'ipotesi (clamorosa) dopo il forfeit della Goggi La cantante, ex opinionista al Grande Fratello Vip, potrebbe sostituire Loretta nel cast del programma di Conti. Lei dà il suo benestare. Ora tocca ai vertici Rai.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

C’è chi va e c’è chi viene. Loretta Goggi se ne va, come annunciato nei giorni scorsi, dal palcoscenico tv di Tale e Quale Show. Ha deciso di staccare per un po’, e godersi l’arrivo in famiglia di uno splendido pronipote. Fioccano allora le ipotesi sul successore della Goggi, che non sarà facile da scovare. L’ultima suggestione, oggi, viene niente meno che dalla "frizzante" Orietta Berti, ormai volto tv lanciatissimo per simpatia e competenze. È lei stessa a mettersi in gioco in un’ipotetica staffetta tra cantanti amatissime. Ma vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

L’autocandidatura di Orietta Berti

Chi ama lo spettacolo, e le risate, non vede l’ora. Perché l’irresistibile Orietta Berti potrebbe essere il tassello che mancava, dato l’addio della Goggi, al prossimo Tale e Quale Show in arrivo. Abbiamo imparato ad apprezzarla grazie alle sue doti di intrattenitrice a Io Canto Generation, di recente. Ma ha regalato emozioni anche come opinionista, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip (faceva coppia con Sonia Bruganelli). Insomma, sarebbe il volto giusto per uno show, Tale e Quale, che continua a fare ottimi numeri, e su cui la Rai (ovviamente) ha intenzione di puntare forte.

È stata proprio Orietta, in un’intervista concessa a Tag24, a caldeggiare l’ipotesi di un suo ingaggio. "Se sono veri i rumor", ha detto la Berti, "e se mi piacerebbe sostituire la grande Loretta Goggi a Tale e Quale Show? Sì a me piacciono tutte le novità…Mi piacerebbe anche presentare, perché no con una bella scarpetta in mano". Ottimo a sapersi, perché l’identikit sembra quello giusto. Loretta Goggi è stata una leggenda di Tale e Quale su Rai 1, dove è presente dal 2012. E allora solo un’altra leggenda, musicale e televisiva, potrebbe andare a prendere il suo posto nel futuro del programma condotto da Carlo Conti.

Loretta Goggi, addio a Tale e Quale

La Goggi aveva annunciato il suo addio con motivazioni comprensibili. "Recentemente", aveva dichiarato, "vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente". Poi il punto centrale: "Dopo tanti anni, vorrei tornare a sentirmi libera e fermarmi un po’, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote. Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show". Sarà perciò una mancanza enorme, quella di Loretta Goggi. Ma Orietta potrebbe di sicuro metterci un bella, simpaticissima "pezza".

Potrebbe interessarti anche