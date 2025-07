Giorgio Faletti, l'attore ci lasciava 11 anni fa: i film (indimenticabili) da vedere ancora una volta Oltre dieci anni fa scompariva una figura che ha lasciato un'impronta importante in numerosi ambiti artistici in Italia, dalla scrittura alla musica

Il 4 luglio 2014 moriva, a causa di una forma aggressiva di tumore ai polmoni, Giorgio Faletti, indimenticato scrittore ma anche attore, comico e cantante. Una figura poliedrica e sfaccettata, che ha saputo regalare all’Italia perle di assoluto valore. Appassionato di corse automobilistiche, Faletti tenne per anni Io, canaglia per la rivista Autosprint e partecipò come pilota a due rally valevoli per il campionato del mondo FIA. Al cinema lo ricordiamo principalmente per il ruolo del Prof. Antonio Martinelli in Notte Prime degli Esami e in quello di Franco Zorzi in Cemento Armato.

Dal Cabaret a Sanremo e poi al cinema

La carriera di Giorgio Faletti comincia alla fine degli anni 70 su Telealtomilanese. Nel 1985 entra nel cast di Drive In, dove partecipa col suo famosissimo personaggio di Vito Catozzo, ma anche quelli di Carlino e Suor Daliso. Dal 30 settembre al 30 novembre 1991 conduce, assieme a Lando Buzzanca, Striscia la Notizia. La produzione musicale ha inizio già nel 1980 e nel 1992 gli permette di calcare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo con il brano Rumba di Tango in coppia con Orietta Berti. Bissa l’esperienza nel 1994, arrivando addirittura secondo con Signor Tenente, che gli vale il Premio della critica.

Nel 2002 inaugura l’attività letteraria con Io Uccido, a cui fanno seguito grandissimi libri come Niente di vero tranne gli occhi, Io sono dio e Appunti di un venditore di donne. Il rapporto col cinema inizia nel 1978, anno in cui ha una piccola parte in Geppo il Folle di Adriano Celentano. Il primo ruolo importante lo ha in Grunt! – La clava è uguale per tutti, in cui interpreta il cavernicolo Pok. Nel 2006 e nel 2007 le sue pellicole di maggior successo, Notte prima degli Esami e Cemento Armato, entrambe in coppia con Nicolas Vaporidis.

Dove vedere i film di Giorgio Faletti in streaming

Notte prima degli Esami è disponibile nel catalogo di Netflix, oppure in acquisto o a noleggio su Prime Video, YouTube e Google Play Film. Cemento Armato, invece, può essere solo noleggiato o acquisto su piattaforme come YouTube, Google Play Film, Apple TV o Rakuten TV.

