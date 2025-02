Guillermo Mariotto senza freni: "Ho sentito la lite tra due noti conduttori. Urla nei camerini, lei furiosa" Arrivano pesanti indiscrezioni circa una lite avvenuta durante Miss Italia tra due noti conduttori come Mike Bongiorno e Loretta Goggi: cosa ha detto lo stilista

Nel panorama televisivo italiano, alcune vicende restano impresse nella memoria collettiva. Una di queste è la presunta lite tra Mike Bongiorno e Loretta Goggi durante Miss Italia 2007. Recentemente, Guillermo Mariotto, noto stilista e giudice televisivo, ha condiviso dettagli inediti su quell’episodio, gettando nuova luce su quanto accaduto.

Il contesto della lite tra Mike Bongiorno e Loretta Goggi

Ieri Guillermo Mariotto è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e ha fatto delle rivelazioni su una storica litigata tra due conduttori Durante l’edizione 2007 di Miss Italia, la serata si aprì con uno sketch tra Mike Bongiorno e Fiorello, entrambi legati a uno sponsor comune. Secondo Mariotto, la durata prolungata di questo segmento causò l’irritazione di Loretta Goggi. "Io quella sera c’ero e ricordo tutto. Per via di uno sponsor, Miss Italia si aprì con Mike e Fiorello, entrambi legati a quel marchio. La durata lunga dello sketch fece sì che Loretta si arrabbiò moltissimo. E devo dire che si arrabbiò anche suo marito", ha dichiarato Mariotto.

Le tensioni dietro le quinte a Miss Italia

Mariotto ha descritto un’atmosfera tesa non solo sul palco, ma anche dietro le quinte. "Guardate che lei era furiosa da prima di scendere le scale e furiosa durante, così come era furiosa dopo. Questa cosa è durata tutto il giorno. Io ero lì e sentivo nei camerini gli strilli e le urla e mi rendevo conto che la cosa era di una gravità enorme", ha raccontato.

La gestione della crisi in diretta

Nonostante la tensione, la trasmissione proseguì con un altro momento controverso. Mariotto ricorda: "Successe che io ho chiesto ‘come si fa a votare se le donne non le vediamo da dietro?’ Ho detto lato B in realtà. Lì Mike si è dimostrato un grande, poteva dire di tutto e invece ha gestito bene, ha detto ‘c’ha ragione lui, ma non sarebbe giusto far girare queste ragazze, non sarebbe giusto per quelle che sono già passate senza girarsi'".

Il punto di vista di Guillermo Mariotto a

Nonostante comprenda le ragioni della Goggi, Mariotto si schiera dalla parte di Bongiorno. "Che team sono tra Mike e Loretta? Io sono team Mike Bongiorno. Lui lì in diretta ha dimostrato la sua grande capacità di gestire una faccenda così difficile", ha affermato.

A distanza di anni, la presunta lite tra Mike Bongiorno e Loretta Goggi rimane un episodio emblematico della televisione italiana. Le recenti rivelazioni di Guillermo Mariotto offrono una prospettiva interna su quella serata, evidenziando le dinamiche complesse che possono sorgere anche tra professionisti esperti del mondo dello spettacolo.

