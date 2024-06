Ballando con le stelle, Milly Carlucci prepara la rivoluzione (ma la Rai dovrà sborsare): cosa cambia Lo show di Rai 1 potrebbe iniziare già a settembre e proseguire per più puntate: si ragiona sull’incremento del budget, il retroscena e i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La Rai guarda al futuro. Con la chiusura della stagione televisiva (La volta buona di Caterina Balivo e La vita in diretta di Alberto Matano sono andati in archivio, mentre ieri è andata in onda l’ultima puntata de L’Eredità), in viale Mazzini si sta già iniziando a pensare al palinsesto autunnale, e in particolare ai programmi di punta della prima serata. Stando a un retroscena lanciato da TvBlog, infatti, la tv di Stato avrebbe deciso di scommettere ancora di più su Milly Carlucci e il successo di Ballando con le stelle. Lo show di Rai 1 potrebbe così partire in anticipo e durare di più, ma servirà un budget adeguato. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: cosa cambia, la partenza anticipata

Come ormai si vocifera da tempo, Milly Carlucci avrebbe intenzione di fare le cose in grande in occasione della prossima edizione (la 19esima) di Ballando con le stelle. La rivoluzione passerà non solo dal cast (i rumor hanno fatto anche il nome di Belén Rodríguez e di Melissa Satta), ma anche e soprattutto dalle fondamenta e dalla struttura del programma. Come riportato da un retroscena svelato da TvBlog, infatti, in casa Rai si starebbe ragionando sulla prossima stagione: la volontà è quella di non ripetere l’errore dello scorso anno, quando lo show di Milly Carlucci iniziò solo a ottobre inoltrato, "regalando" i primi sabati sera dell’annata televisiva alla concorrenza di Maria De Filippi e Tú sí que vales. Ecco perché, come suggerisce il portale, la Direzione intrattenimento prime time della tv di Stato vorrebbe far partire già a settembre due dei suoi programmi di punta, Tale e quale show di Carlo Conti (con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, in attesa del nome che prenderà il posto di Loretta Goggi) e proprio Ballando.

Durata e budget

Fissata la partenza anticipata (si parla della terza settimana di settembre, il 21 o al massimo il 28), Ballando con le stelle dovrà per forza di cose allungarsi. L’anno scorso lo show di Milly Carlucci si articolò in 10 puntate (come accaduto per la maggior parte delle edizioni), ma non è da escludere che nel 2024/25 possa raggiungere i 14 appuntamenti in prima serata. Stando a quanto riportato da TvBlog, in questi giorni sarebbero in corso in viale Mazzini "le valutazioni del caso", ma è indubbio che l’eventuale espansione della trasmissione richiederà un aumento del budget, sia per permettere a Milly Carlucci di assicurarsi coppie dai nomi altisonanti in gara sia per poter proseguire con la sfida fino a dicembre.

Potrebbe interessarti anche