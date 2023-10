Tale e Quale: due primi posti per Gaudiano e Rotolo e polemica per le parole su Arisa Tante sorprese nell'ultima puntata di Tale e Quale Show. Dalla sorpresa del doppio primo posto, alla stroncatura di una famosa cantante, già bufera sui social

Tale e Quale Show continua ad attrarre un grande numero di telespettatori ogni settimana. Anche la scorsa sera si è confermato un grandissimo successo, registrando dati impressionanti. La quarta puntata dello show ha conquistato infatti 3.475.000 spettatori, per uno share pari a ben il 22.5%. Ma come saranno andati i concorrenti di questa puntata? Chi avrà trionfato e chi invece fallito nel suo obiettivo? Vi anticipiamo ci saranno delle sorprese interessanti in classifica.

La classifica

Sgomento nell’assegnazione dei punteggi a Tale e Quale, perché abbiamo ei doppi vincitori in questa puntata. Stiamo parlando di Luca Gaudiano e Jasmine Rotolo, che rispettivamente nei panni di Al Bano e Macy Gray hanno infiammato il palco portando a casa un punteggio di tutto rispetto: entrambi 69 punti! A chiudere il podio con il terzo posto in classifica troviamo Ilaria Mongiovì, che nei panni di Arisa totalizza 58 punti. Ma non è finita, discutendo dell’esibizione di Ilaria, Loretta Goggi ha dichiarato: "Arisa non ha una grande estensione, non ha le famose quattro ottave, tre ottave, come se cantare bene significasse gridare e avere tanta voce. Lei ha tanto cuore e anima, e questa ragazza, Ilaria, pure". Anche se teoricamente doveva apparire come un complimento, gli spettatori non l’hanno presa così, criticando online la scelta di parole della Goggi, con commenti un po’ indispettiti come: "Sto sentendo dire che Arisa non ha una grande estensione vocale. Ok, scherziamo", o ancora: "Vabbè Loretta, un attimo, dire che Arisa non abbia estensione è una bella enormità".

Convincono, ma non troppo, le esibizioni di Ginevra Lamborghini nei panni di Miley Cyrus, e Lorenzo Licitra in quelli di Adam Levine, contante dei Maroon 5. Eccezionalmente, si classificano abbastanza bene nella graduatoria anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che ottengono un dignitoso sesto posto, grazie all’aiuto del simpatico Massimo Lopez, impersonando il trio composto da Modugno, Franco e Ciccio. Addirittura il trio viene accolto a fine esibizione da una standing ovation, che spinge Malgioglio a considerare la performance come la migliore della puntata. Poi Scialpi, che con il suo Boy George non ottiene i risultati sperati, classificandosi al settimo posto.

Continuano poi ad ottenere voti mediamente bassi Jo Squillo, stavolta nei panni dell’iconica Raffaella Carrà, Alex Belli, che si cimenta nel ruolo di Stash dei The Kolors, e Pamela Prati, che come Rosanna Fratello continua a non avere successo. Ultima si classifica Maria Teresa Ruta, che con la sua Heather Parisi non convince ne pubblico ne giuria.

Le imitazioni della prossima puntata

Confermate invece le imitazioni che vedremo settimana prossima, che sembrano anticipare sicuramente qualche sorpresa interessante:

Maria Teresa Ruta interpreterà Elettra Lamborghini

Alex Belli interpreterà Mr. Rain

interpreterà Mr. Rain Ilaria Mongiovì interpreterà Shakira

interpreterà Shakira Scialpi interpreterà Nick dei Cugini di Campagna

interpreterà Nick dei Cugini di Campagna Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli interpreteranno i Village People

interpreteranno i Village People Lorenzo Licitra interpreterà Alex Baroni

interpreterà Alex Baroni Pamela Prati interpreterà Renato Zero

interpreterà Renato Zero Jasmine Rotolo interpreterà Rihanna

interpreterà Rihanna Jo Squillo interpreterà Annie Lennox

interpreterà Annie Lennox Luca Gaudiano interpreterà Hozier

interpreterà Hozier Ginevra Lamborghini interpreterà Elodie

