Sembrava tutto finito tra Arisa e Walter Ricci, ma a quanto pare i due si sono ritrovati. Dopo la rottura arrivata lo scorso inverno, ora si parla di un ritorno di fiamma. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Oggi, che racconta di una fuga romantica a Sharm el Sheik. La cantante e il musicista napoletano avrebbero deciso di prendersi del tempo per loro, lontani da tutto e da tutti, per capire se vale ancora la pena riprovarci.

Arisa e la vacanza romantica a Sharm el Sheik con l’ex

A rivelare i dettagli è Alberto Dandolo nella rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’. Secondo lui, "tra i due è riscoppiata più forte che mai la passione e sembrano superate le antiche incomprensioni". Dopo mesi di silenzi e frecciatine, qualcosa è cambiato. Arisa avrebbe scelto la strada della cautela, per non ripetere gli errori del passato. "Sta procedendo con i piedi di piombo per non lasciarsi trascinare da facili entusiasmi", scrive ancora Dandolo.

Dalle accuse alla voglia di ricominciare con Walter Ricci

Quando si erano lasciati, le dichiarazioni non erano state leggere. Ricci aveva spiegato che la relazione era diventata complicata: "Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere". Per Arisa, invece, il problema era più profondo. Aveva detto agli amici: "Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba". Parole che avevano fatto male e lasciato intendere che il rapporto fosse finito senza reali possibilità di ritorno.

La passione in comune per la musica e il nuovo capitolo nella vita di Arisa

Ad unirli era stata chiaramente la musica. Arisa lo aveva raccontato tempo fa in un’intervista al settimanale Oggi: "È come se noi fossimo già sposati con la musica". Entrambi artisti, entrambi con carriere da portare avanti. E forse è stata proprio la difficoltà di conciliare vita privata e professionale a mettere in crisi la relazione. Chissà quindi se le cose ora saranno diverse. La scelta di isolarsi insieme in vacanza fa ben sperare: magari i due vogliono capire se c’è ancora un futuro.

Negli ultimi anni Arisa ha avuto relazioni importanti ma tutte finite male. Dopo Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo e Vito Coppola (conosciuto a Ballando con le Stelle), sembrava non riuscire a trovare stabilità. Oggi però qualcosa potrebbe essere finalmente cambiato. Con Walter Ricci potrebbe essere arrivato il momento giusto. Nessuna conferma ufficiale, ma i fan già sperano, e tutti le augurano di aver trovato la felicità che tanto merita dopo anni di pene d’amore.

