Ninni Bruschetta sarà Matteo Messina Denaro nella serie L’Invisibile: il volto inedito del boss che sfidò lo Stato Ninni Bruschetta vesti i panni di Matteo Messina Denaro nella serie L'Invisibile: un ruolo che svelerà i segreti i lati oscuri del boss mai raccontati prima.

Nel 2023, precisamente il giorno 16 gennaio, l’Italia intera è rimasta a bocca aperta dinanzi alla notizia della cattura di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra. A distanza di due anni, se ne continua a parlare per un motivo in particolare: la Rai sta preparando una serie televisiva, intitolata L’Invisibile, incentrata sulle lunghe indagini che hanno portato al suo arresto. A vestire i panni del latitante sarà Ninni Bruschetta, mentre Lino Guanciale sarà il colonnello Lucio Arcidiacono, capo della squadra di carabinieri del Ros incaricata di catturarlo. Di seguito, troverete tutti i dettagli su questa miniserie e molto altro.

L’Invisibile, Ninni Bruschetta è Messina Denaro nella serie tv: trama e cast

Ebbene sì, la Rai vuole realizzare una miniserie televisiva incentrata su Matteo Messina Denaro. L’Invisibile (questo il titolo della serie), prodotta da CamFilm per Rai 1 e diretta da Michele Soavi, racconta la lunga latitanza e la cattura del boss mafioso di Cosa Nostra, soprannominato "l’ultimo padrino". Basata su fatti reali, la serie si concentra sul periodo dagli anni 2000 fino al suo arresto nel gennaio 2023 a Palermo, mostrando le strategie e la rete di complici che lo hanno protetto per oltre trent’anni. La cattura, avvenuta nella clinica La Maddalena, segna la fine della sua latitanza. Messina Denaro è morto il 25 settembre 2023. Per quanto riguarda il cast, il latitante verrà interpretato da Ninni Bruschetta, grande attore italiano e apprezzato per la serie Boris, e altre di cui vi parleremo dopo. Poi, vedremo anche Lino Guanciale, il quale interpreterà un colonnello dei carabinieri impegnato nella caccia del boss mafioso, offrendo una performance intensa e rigorosa. Dopo ruoli di successo in Il Commissario Ricciardi e La Porta Rossa, si avventura in una storia più cruda e realistica legata alla mafia contemporanea.

Accanto a lui c’è Leo Gassmann, giovane attore e cantautore conosciuto per aver interpretato Franco Califano in un film TV su Rai 1 nel 2024; qui sarà un giovane carabiniere, ruolo che unisce la sua esperienza musicale a quella di attore. Levante, cantautrice siciliana, debutta come attrice interpretando la moglie del personaggio di Guanciale. La sua presenza è significativa, data la sua origine dalla stessa terra di Matteo Messina Denaro, conferendo autenticità e un legame emotivo con le tematiche della serie. Il cast di L’Invisibile comprende anche Noemi Brando e altri interpreti che verranno annunciati prossimamente.

Ninni Bruschetta, le serie di successo e dove vedere in streaming Boris

Ninni Bruschetta, attore e regista siciliano, ha alle spalle una carriera versatile, poiché ha preso parte a molte fiction italiane di successo. Dopo il debutto teatrale, si è fatto conoscere dal grande pubblico con ruoli in Distretto di Polizia (interpreta Marco Gallo), La squadra, RIS – Delitti imperfetti, Squadra antimafia – Palermo oggi e Don Matteo. Ha poi lavorato in fiction come Màkari, dove interpreta il giornalista Pippo Piccionello, e Viola come il mare, oltre ad aver avuto un ruolo significativo nella fiction Fuoriclasse, dove ha recitato al fianco di Luciana Littizzetto. La sua capacità di muoversi tra commedia e dramma lo rende uno degli attori più apprezzati della TV italiana. La sua popolarità è cresciuta grazie al personaggio di Duccio Patanè in Boris, diventato un cult della satira televisiva. Se desiderate guardare la sua performance proprio in Boris (in cui è particolarmente apprezzato), la trovate in streaming sulla piattaforma RaiPlay (solo il film) e Disney+ (la serie completa).

