'Conclave', il film cult con Isabella Rossellini e Sergio Castellitto da vedere su Sky Un film arrivato in un momento particolare, che nasconde però una lunga produzione con attori internazionali di altissimo livello, ecco i segreti poco noti sulla pellicola.

Dopo la morte del Papa, i cardinali di tutto il mondo si riuniscono in Vaticano per il conclave, il segretissimo processo di elezione del nuovo Pontefice. Il cardinale Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, si ritrova coinvolto in un intrigo che mette in discussione non solo la sua fede, ma anche l’esito stesso dell’elezione. Mentre la tensione cresce tra le mura della Cappella Sistina, emergono segreti che potrebbero sconvolgere l’intera Chiesa. Sergio Castellitto interpreta un cardinale italiano dal temperamento forte e con un passato ambiguo, figura chiave nelle dinamiche del conclave. Isabella Rossellini veste i panni della potente Segretaria di Stato vaticana, un personaggio immaginario ma cruciale, che muove i fili dietro le quinte con carisma e ambiguità.

Conclave sarà disponibile a partire da oggi stesso, solo su Sky e Now.

