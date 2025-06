I migliori villain della storia del cinema e i loro film: chi è il vero cattivo per eccellenza? Una storia senza un buon villain non è niente: ecco quelli che per noi sono i migliori villain della storia del cinema e dove vedere i loro film in streaming

Cosa sarebbe una storia senza un buon antagonista? I cattivi spesso lasciano un segno ancora più indelebile, nella memoria degli spettatori, rispetto ai protagonisti positivi. Negli anni se ne sono succeduti una marea e, di questi, diversi hanno scritto pagine memorabili non solo per i loro atti malvagi, ma anche per la complessità delle motivazioni alla base o per la profondità dei loro archi narrativi. Oppure per linee di dialoghi talmente azzeccate da diventare iconiche. Vogliamo quindi riavvolgere la pellicola, citando quelli che per noi sono i 5 (+1) migliori villain di sempre, ricordandovi anche dove potete trovare in streaming i film in cui sono apparsi.

I migliori villain del cinema e dove vedere i loro film in streaming

Il Joker (di Heath Ledger)

La nemesi per eccellenza di Batman ha avuto, come il Crociato Incappucciato, diversi volti in numerose trasposizioni cinematografiche. Introdotto nei fumetti dell’Uomo Pipistrello nel 1940 e creato da Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane, sin dalla sua prima apparizione è diventato il nemico numero uno del Miglior Investigatore del Mondo. Al cinema è stato interpretato da Jack Nicholson e da Jared Leto, ma senza dubbio quello più acclamato e ancora oggi citato come il migliore è Heath Ledger. La sua performance in Il Cavaliere Oscuro ha catturato al 100% il suo essere totalmente anarchico, caotico e non guidato da un obiettivo chiaro o motivazioni logiche. Perché alla fine "Certi uomini vogliono solo vedere bruciare il mondo". Potete trovare Il Cavaliere Oscuro nei cataloghi di Prime Video, Netflix o Now TV.

Terminator T-1000

Il simbolo della saga di Terminator è senza dubbio il T-800 interpretato da Arnold Schwarzenegger. Ma quando si parla di pura cattiveria, senso di distruzione e malvagità, non si può non pensare all’inarrestabile T-1000. Per molti si tratta di una delle più terrificanti e innovative creazioni del cinema, soprattutto per quanto riguarda la fantascienza. Fatto di uno speciale metallo liquido, il T-1000 può cambiare forma, riprodurre le sembianze di chiunque e rigenerarsi. A differenza del T-800, che è forza bruta, è agile, silenzioso e incredibilmente letale. Per recuperare la performance di Robert Patrick in Terminator 2 – Il giorno del giudizio potete recarvi su Netflix, oppure noleggiare o acquistare il film in streaming su Prime Video, Apple TV e YouTube.

Darth Vader

Non si può parlare di cattivi dei film senza citare Darth Vader, una figura talmente emblematica e carismatica da essere riconoscibile anche da chi non è fan della saga di Guerre Stellari. È uno di quei personaggi indimenticabili non solo per la sua agghiacciante e soverchiante presenza, ma anche e soprattutto per la profondità della sua storia personale, fatta di dolore, lutto e redenzione. Creato da George Lucas, ha fatto la sua prima apparizione in Una Nuova Speranza, interpretato da David Prowse e doppiato da James Earl Jones. Un personaggio talmente impattante da diventare subito un marchio distintivo del Franchise. Tutti i film di Star Wars sono disponibili in streaming su Disney+.

Lord Voldemort

Efficace nei libri scritti da J. K. Rowling, perfetto sul grande schermo anche grazie all’incredibile performance attoriale di un mostro sacro come Ralph Fiennes. Il mago oscuro Voldemort è l’incarnazione dell’estremismo che minaccia la libertà, con i suoi ideali legati alla purezza del sangue dei maghi. Una presenza costante per tutto l’arco della saga, grazie alla paura e al terrore che instilla negli altri. Difficilissimo immaginare la storia di Harry Potter senza Voldemort. Potete recuperare i film della saga dell’occhialuto maghetto nei cataloghi di Netflix, Prime Video e Now TV.

Thanos

Un’altra figura che ha portato fortuna al proprio franchise di riferimento e che, inevitabilmente, dalla sua scomparsa ha anche perso parzialmente la propria direzione. Il Titano Pazzo rientra nel novero di quei villain le cui motivazioni finiscono inevitabilmente per essere parzialmente condivisibili. Un cattivo che è riuscito a rompere con i classici archetipi e che ha goduto dell’ottimo lavoro fatto da Josh Brolin. La sua filosofia personale, per quanto macabra, è posta in un modo tale da accendere facilmente la scintilla del dubbio. Trovate in streaming tutti i film della Saga dell’Infinito del Marvel Cinematic Universe in streaming su Disney+.

Hans Gruber

Non ci sarebbe John McClane se Hans Gruber non avesse attaccato il Nakatomi Plaza. Portato su schermo alla perfezione da un incredibile Alan Rickman, Hans è la rappresentazione del villain elegante, astuto e calcolatore e al contempo qualcosa che si distacca totalmente dagli schemi del cattivo da film d’azione. Il suo intricato piano per rubare 640 milioni di dollari mascherandolo da attacco terroristico dipinge chiaramente il tipo di scaltrezza e genialità che contraddistinguono un villain memorabile. Die Hard è disponibile nei cataloghi di Prime Video e Disney+, oppure a noleggio o in acquisto su Apple TV, Google Play Film e TIM Vision.

