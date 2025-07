La trilogia del Dollaro, perché non farsi sfuggire i capolavori di Sergio Leone con Clint Eastwood su RaiPlay Il catalogo streaming di RaiPlay offre un caposaldo del cinema western, tre film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita

RaiPlay

Il catalogo streaming di RaiPlay spesso riserva sorprese, oppure veri e propri capolavori come la Trilogia del Dollaro di Sergio Leone. Vera e propria pietra miliare del genere western, è composta da tre film che hanno segnato la carriera del regista italiano, consolidando quello che è il western all’italiana, o "spaghetti western". E non solo, perchè grazie a queste Leone scoprì e regalò al mondo uno degli interpreti, se non quello più famoso, del genere western, Clint Eastwood.

Perchè scoprire o riscoprire la Trilogia del Dollaro in streaming su RaiPlay

Come tutti sanno, la Trilogia del Dollaro si compone dei film Per un pugno di dollari, Il Buono, il Brutto e il Cattivo e Per qualche dollaro in più. Tre film essenziali per chiunque voglia immergersi nella storia del cinema, nonché fondamentali per scoprire il personaggio interpretato da Eastwood, entrato nel mito anche per la capacità, in quasi ogni scena, di mantenere la stessa, enigmatica espressione. Girata nell’arco di 3 anni, dal 1964 al 1966, vanta le musiche nientemeno che del maestro Ennio Morricone, un monumento quando si parla di colonne sonore nel mondo del cinema. Chi non ha mai fischiettato, almeno una volta, il famoso sibilo che accompagna i film della Trilogia?

Eastwood è l’uomo senza nome, vestito con gli iconici poncho e cappello (citati a più riprese in altri film, come in Ritorno al Futuro: Parte 3). Dipinto come un gringo, si aggira per il deserto agendo da giustiziere e cacciatore di taglie. Con una passione per i cigarilli e un temperamento laconico, incarna le caratteristiche dell’antieroe cinico, disincantato, taciturno e coraggioso. Nelle sceneggiature è spesso indicato con Joe, mentre in Il Buono, il Brutto e il Cattivo gli altri personaggi si riferiscono a lui come "Il biondo". Su quello interpretato da Eastwood sono stati disegnati alcuni dei personaggi più famosi del cinema, come Boba Fett in Star Wars o Max Rockatansky di Mad Max.

Dove vedere in streaming la Trilogia del Dollaro

Come detto, trovate tutti e tre i film della Trilogia del Dollaro di Sergio Leone gratuitamente in streaming nel catalogo di RaiPlay.

