Basic Instinct: dalla scena choc di Sharon Stone, ai problemi di salute e il ritiro di Micahel Douglas Tutti i segreti sui protagonisti del thriller erotico diventato cult, con la scena più discussa degli anni ’90, compresa la loro vita una volta lasciato il set.

Torna in TV Basic Instinct, cult degli anni ’90 diretto da Paul Verhoeven, che ruota attorno all’indagine sull’omicidio di una rockstar, ucciso con un rompighiaccio durante un rapporto sessuale. Il detective Nick Curran, interpretato da Michael Douglas, si ritrova coinvolto con la sospettata principale: la bella Catherine Tramell, interpretata da Sharon Stone, affascinante scrittrice di gialli con un passato oscuro. Il film è ricordato per la celebre scena dell’interrogatorio, in cui la Stone, accavallando le gambe senza biancheria, scandalizzò pubblico e critica. Anche Michael Douglas non rimase immune al parere dell’opinione pubblica: quando nel 2010 ha affrontato un tumore alla gola, causato dal papilloma virus, fece molto scalpore, così come quando ha dichiarato in questi giorni il suo ritirato dalle scene, chiudendo una carriera lunga e intensa.

Il film, tra eros, ambiguità e ambizione, resta uno dei simboli più controversi del cinema anni ’90.

Basic Instinct va quindi in onda proprio stasera, su Iris, alle 21:10.

