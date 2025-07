Michele Placido, da San Francesco a Padre Pio: i grandi personaggi religiosi dell'attore pugliese L'attore e regista vestirà i panni del Santo patrono d'Italia: ecco dove riscoprire in streaming le sue grandi interpretazioni di personaggi religiosi

Il 15 luglio la piazza del Duomo di Pisa accoglierà un evento unico, ovvero la prima di Francesco, recital sulla vita di San Francesco d’Assisi con protagonista Michele Placido. Un evento che si piazza alla vigilia dell’ottavo centenario della sua morte (1226-2026). L’iniziativa è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana. Attraverso parole e musica, in una serata che unisce arte, fede e cultura verranno rievocati la vita, le opere e il messaggio universale del santo patrono d’Italia. Ma non si tratta della prima figura religiosa interpretata da Michele Placido: ecco quali sono le altre e dove riscoprirle in streaming.

Michele Placido e i film religiosi in streaming

Partiamo ovviamente da Padre Pio da Pietralcina, che l’attore pugliese ha interpretato nella miniserie televisiva Rai Padre Pio – Tra cielo e terra del 2000, un anno dopo la beatificazione del frate. Divisa in due puntate da circa 90 minuti l’una e diretta da Giulio Base, vantava un cast di tutto rispetto, con Rocco Papaleo, Barbora Bobuľová, Luigi Diberti e Riccardo Garrone. La trama, con un lungo flashback, ripercorre parte della vita del santo a partire dal suo arrivo a San Giovanni Rotondo nel settembre 1918, fino al 1956. Potete trovare entrambe le puntate in streaming gratuitamente su RaiPlay.

Sempre rimanendo in casa Rai, ma tornando indietro nel tempo, troviamo la miniserie Mosè, in cui Michele Placido ha vestito i panni di Caleb figlio di Iefone, della tribù di Giuda. Anche in questo caso grandi nomi tra gli attori, almeno per l’epoca, con Burt Lancaster a dare il volto a Mosè, Anthony Quayle ad Aronne e Mariangela Melato a Bithia. Anche in questo caso, la serie è interamente disponibile senza costi sulla piattaforma di streaming RaiPlay.

Gli altri personaggi legati alla religione

Viaggiamo molto più vicini al presente, con la pellicola del 2022 L’ombra di Caravaggio. Diretto proprio da Michele Placido, che qui interpreta il cardinale Del Monte, uno dei maggiori committenti di Caravaggio nonché grande estimatore e collezionista d’arte. Il film è disponibile nel catalogo di Netflix, oppure in acquisto o a noleggio su TIM Vision, Google Play Film, YouTube e Prime Video.

Chiudiamo con un altro sceneggiato, ovvero Karol – Un papa rimasto uomo. Per la regia di Giacomo Battiato, ripercorre la vita di papa Giovanni Paolo II, dalla sua elezione fino alla morte sopraggiunta nel 2005. Nella miniserie in due episodi, Michele Placido è il dottor Renato Buzzonetti, medico personale del Santo Padre. Purtroppo al momento non sembra disponibile su nessuna piattaforma di streaming.

