Affari tuoi, Stefano De Martino fermato dalla Rai: perché stasera non va in onda Stasera - venerdì 18 aprile - il gioco dei pacchi lascia spazio allo speciale Porta a Porta seguito dalla Via Crucis dal Colosseo.

Quella di venerdì 18 aprile non sarà una serata televisiva come le altre per il pubblico di Rai 1. Chi è abituato a seguire Affari Tuoi, appuntamento fisso e amatissimo dell’access prime time, dovrà fare a meno – anche se solo per un giorno – della sua presenza costante in palinsesto. Perché? La programmazione della rete ammiraglia della Rai sembra voglia fare spazio a una serata speciale dedicata al Venerdì Santo, come da tradizione per il primo canale.

Affari Tuoi, stasera De Martino non va in onda: il cambio di palinsesto di venerdì 18 aprile

Al posto del game show condotto da Stefano De Martino, andrà in onda una puntata speciale di Porta a Porta, dal titolo Il dolore di Maria, incentrata sulla sofferenza delle madri. Bruno Vespa accompagnerà il pubblico con un appuntamento più intimo e legato al significato spirituale della giornata. Non sarà il classico talk d’attualità, ma un’occasione per rallentare e ascoltare, in un clima raccolto. Ma non finisce qui, subito dopo infatti, alle 21:00, come da tradizione sarà la volta della Via Crucis trasmessa in diretta dal Colosseo, presieduta quest’anno dal Cardinale Vicario di Roma, Baldassarre Reina. Un momento solenne che, ogni anno, unisce milioni di persone davanti alla TV. La serata proseguirà poi con MixerStoria – La storia siamo noi, seguito dal film The Miracle Club.

Una meritata pausa per il successo Rai di De Martino

Affari Tuoi si concede quindi una piccola pausa, proprio nel pieno del suo periodo d’oro. I numeri parlano da soli: una media di quasi 6 milioni di spettatori a sera, con uno share stabile attorno al 29%, e picchi che nei momenti finali sfiorano – e in alcuni casi superano – il 40%. Un dominio incontrastato nella fascia dell’access prime time, che ha messo in difficoltà perfino un veterano come Striscia la notizia, ferma ormai sotto i 3 milioni di spettatori. Scegliere di sospendere, anche solo per una sera, un programma così forte, è una decisione complessa, facilitata sicuramente dalla solidità conseguita quest’anno del format. Affari Tuoi tornerà comunque regolarmente in onda il 19 aprile, riprendendo il consueto appuntamento di sempre.

