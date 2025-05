Affari tuoi, Davide fa un errore clamoroso e piange: “Ho dato retto alla mia nipotina”, finale devastante Nella puntata del 30 aprile, Davide si lascia influenzare dal consiglio della nipotina e commette un errore clamoroso che gli fa perdere 200mila euro: cosa è successo

È Davide a giocare ad Affari tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di mercoledì 30 aprile 2025 nell’access prime time di Raiuno. Il concorrente della regione Emilia Romagna, pesca il pacco numero 16 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla compagna Giorgia. Lui consegna piade e fa il macellaio nel periodo invernale, lei è biologa nutrizionista. "Ci siamo conosciuti mentre facevamo gli scrutatori alle elezioni", hanno dichiarato.

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: le tagliatelle alla bolognese. Ecco cosa è successo durante la puntata del 30 aprile 2025 di Affari tuoi.

Affari tuoi, puntata 30 aprile 2025 : cosa è successo

La partita di Davide e Giorgia inizia bene perché con il primo tiro eliminano 20 euro. Poi la coppia sceglie il pacco numero 7 in cui ci sono 30.000 euro. La partita prosegue con una bella batosta: Giorgia sceglie il pacco numero 20 che contiene 300.000 euro. Altri due lanci per Davide e Giorgia: prima escono 20.000 euro, poi 5.000 euro. Poi chiamano il Molise, il numero 15, che contiene solo 1 euro. Il Dottore offre 27.000 euro ma Davide e Giorgia rifiutano: "E’ una bella cifra ma noi andiamo avanti".

Tritato l’assegno, altri tre tiri. La coppia sceglie il pacco numero 11 che contiene 50 euro, poi il pacco numero 17 e al suo interno trovano 10 euro e infine il 12 della Sicilia contenente 10.000 euro. A questo punto della partita chiama il Dottore e propone la cifra di 32.000 euro. "E’ già più pesante ma noi rifiutiamo", è la scelta di Davide e Giorgia. "Dobbiamo trovare le tagliatelle", dice De Martino. Giorgia chiama la Lombardia, il numero 8, ed escono 75.000 euro. Davide chiama il pacco numero 4, che rappresenta la data di nascita della sua nipotina, e contiene 100.000 euro. "Proviamo a fare un mantra", chiede Davide che chiama la Basilicata, il numero 10 che contiene 0 euro.

Il Dottore torna all’attacco e propone un’offerta: "Da 32.000 si passa a 15.000 euro". Davide e Giorgia ancora una volta rifiutano e tritano l’assegno tra gli applausi del pubblico. La coppia punta sul pacco numero 5 ed escono le tagliatelle. Il Dottore non si arrende e rilancia con la proposta di un cambio ma la coppia rifiuta. I due scelgono la Regione Liguria, il pacco numero 18, che contiene 50.000 euro. "Siamo appesi ai 200.000 euro", dice De Martino. Il Dottore chiama di nuovo e propone 15.000 euro ma Davide e Giorgia decidono di sfidare la sorte.

Dopo aver rifiutato l’offerta, Giorgia e Davide scelgono il pacco 13 della regione Calabria ed escono 200 euro. "C’è Gennarino ma ancora mancano 200.000 euro", dice De Martino. Il Dottore torna e propone un cambio, stavolta la coppia accetta. Davide e Giorgia scelgono di prendere il pacco numero 2: "E’ il mio numero e me l’ha suggerito la mia nipotina Vittoria", Daniele si commuove. Il pacco numero 16 che è stato da loro cambiato conteneva 200.000 euro. Il Dottore per due tiri fa un’offerta di 2.000 euro. Davide rifiuta e chiama il pacco numero 15 che contiene 10.000 euro.

I due scelgono di andare alla Regione Fortunata ma prima aprono il loro pacco che contiene 500 euro. "Qualche notte fa ho fatto due sogni. Il secondo era che nella mia partita perdevo, nel primo che estraevo la Regione e vincevo, quindi io dico Umbria", dice Davide. La scelta è però sbagliata. Secondo Lupo e Thanat la regione fortunata potrebbe essere la Basilicata. La coppia però non è convinta. "Quando siamo a casa e facciamo scommesse non ci prendiamo mai. Ora bisogna capire se stavolta ci prendiamo", dice Davide.

La seconda scelta della coppia è la regione Marche ma i 100.000 mila euro restano nelle mani della Rai perché la regione fortunata è la Calabria. "Vi faccio i miei auguri per il futuro, l’applauso del pubblico è per voi", dice De Martino abbracciando la coppia visibilmente dispiaciuta.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata di Affari tuoi del 30 aprile 2025, non mancano le polemiche sui social: "L’ennesimo concorrente che va a casa a mani vuote non riuscendo a indovinare neanche la regione fortunata. Così impari a dare via 200.000 euro", "Peccato non dovevi cambiare", "Ha scambiato 200.000 mila euro? Io non lo avrei fatto", "Assurdo, non ha usato la testa", "Avrebbe dovuto tenere il pacco e non cambiarlo così poteva vincere una cifra più alta e portare a casa più soldi oppure accettare l’offerta invece di rifiutare e andare via senza niente", "Che partita tragica".

