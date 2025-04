Fagnani come De Martino, la riscossa di Rai 2. Belve e STEP fanno il pieno d’ascolti: ecco perché I due conduttori continuano a stupire con numeri ben oltre la media del canale. Merito del carisma, certo. Ma anche di altri fattori-chiave difficilmente replicabili.

Due programmi tengono in piedi Rai 2. Da una parte Stasera tutto è possibile, sorta di commedia dell’arte in salsa tv, diretta in modo magistrale da Stefano De Martino. E dall’altra, come dimostrato dall’ennesimo successo di ieri sera, Belve di Francesca Fagnani. In una rete che da sempre fatica a tenere il passo delle ‘grandi’, insomma, un conduttore e una conduttrice sono stati in grado di fare magie. Anche se a ben guardare, i veri motivi del successo sono tangibili e (sotto sotto) facilmente spiegabili. Dal carisma di De Martino e Fagnani, al format che garantisce ad entrambi, per motivi diversi, una replicabilità virale sui social. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Fagnani e De Martino, le ragioni del successo (clamoroso) su Rai 2

Il trionfo non arriva facilmente. E i numeri non si mantengono, senza avere una ricetta che funzioni, puntata dopo puntata, stagione dopo stagione. Per questo, e per motivi più tecnici ma pienamente comprensibili. Stefano De Martino e Francesca Fagnani stanno sbancando su Rai 2 da tempo. Ieri sera, l’ultima dimostrazione è arrivata dal debutto stagionale di Belve, che nonostante una serrata competizione – su Rai1 danzava Roberto Bolle, su Canale 5 c’era la fiction Maria Corleone – ha strappato un sorprendente 9,1% di share. Risultato ottimo, per la seconda rete Rai. Ottenuto di recente soltanto da un altro programma: Stasera tutto è possibile.

Il comedy show di De Martino ha addirittura raggiunto picchi del 14,6%, e tutto per un mix di valori (e capacità) che a quanto pare sono comuni tanto alla Fagnani quanto al conduttore partenopeo. In primis, come sempre, a contare è il carisma. De Martino e Francesca Fagnani sono due giganti della tv, riconoscibilissimi, esuberanti, e facilmente associabili dal pubblico agli show che conducono. Mettere una faccia unica a un programma, quindi, conta parecchio.

Il segreto della teatralità e la viralità sui social

Poi c’è la teatralità. Se analizziamo bene i programmi in questione, ci rendiamo conto che entrambi offrono agli spettatori esperienze al limite del teatro. Con De Martino che ripropone la Commedia dell’Arte in salsa televisiva, ricca di spunti comici, imprevisti, commenti e gag. E di un umanità varia ma divertente, dove il pubblico si può riconoscere, ridendo in qualche modo di sé stesso e delle proprie fragilità.

Per la Fagnani, invece, il teatro è quello moderno. Con due poltrone, una scenografia sobria, uno sfondo statico. E un’interazione che, a tratti, non ha molto da invidiare al teatro dell’assurdo (si pensi alle uscite di Corona, o alle ammissioni ‘spinte’, ma molto umane, di Bianca Balti). E infine, c’è un ultimo segreto, capace di garantire a Belve e STEP numeri sopra la media di Rai 2. Parliamo cioè della replicabilità social di entrambi gli show. Dalle interviste della Fagnani, e dagli sketch di De Martino, è possibile estrarre brevi clip che hanno tutto per diventare virali in poco tempo. Di riflesso, poi, la viralità online non fa che reindirizzare il pubblico verso le successive puntate dei due show. E il cane, in senso buono, si morde volentieri la coda.

Insomma, se anche i vertici Rai hanno capito di avere tra le mani due ‘chicche’, si ostineranno come giusto a riproporre i format finché durano. E per una volta, almeno, i picchi di share non vengono da un ‘copia e incolla’ con l’estero. Ma da talento nostro e ‘ricette’ del tutto italiane.

