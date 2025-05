Enzo Iacchetti, lo scontro con Gianni Morandi e il retroscena su Maddalena Corvaglia: “Non credevo che mi amasse” Il conduttore di Striscia la Notizia ha parlato di alcune tappe fondamentali della sua carriera e vita privata e della maxi-offerta ricevuta dalla Rai

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Enzo Iacchetti si racconta. Il conduttore di Striscia la Notizia, infatti, ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera, svelando anche dei retroscena sul suo passato in tv e non solo. Intervistato dal Corriere della Sera, il comico lombardo ha raccontato dei suoi contatti con la Rai, ma anche della relazione con Maddalena Corvaglia e della lite a distanza con Gianni Morandi per Sanremo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Enzo Iacchetti: la confessione sull’offerta Rai

Stefano De Martino è il padrone assoluto dell’access prime time di questa stagione televisiva, dove sta giganteggiando negli ascolti al timone di Affari Tuoi, annichilendo Striscia la Notizia. Anni fa, tuttavia, le cose andavano molto diversamente ed era il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci a trionfare, come sottolineato da Enzo Iacchetti nel corso di un’intervista al Corriera della Sera. Parlando della sua carriera, infatti, il conduttore e comico lombardo ha svelato di essere stato avvicinato dalla Rai proprio per spezzare il dominio di Canale 5 insieme ad Ezio Greggio. "Quando Striscia faceva 12, 13 milioni a sera e batteva Affari Tuoi. Cercavano di rompere la coppia con Greggio. Mi offrivano il doppio di quello che prendevo e che era già tanto. Io i soldi non li ho mai amati" ha confessato Iacchetti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’amore con Maddalena Corvaglia e la lite con Gianni Morandi

Nel corso della sua ampia intervista al Corriere, Enzo Iacchetti ha parlato anche di vita privata e sentimentale. "Ho avuto 4 o 5 amori importanti. In mezzo, per dimenticare, ho usato il chiodo scaccia chiodo. Non funziona" ha ammesso il conduttore di Striscia, che si è detto sicuro: "Sono in ottimi rapporti con tutte". Iacchetti ha raccontato anche il suo stupore ai tempi della relazione con Maddalena Corvaglia, nata nel 2002 e terminata nel 2007: "Lei per me è lo stupore. Non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me così tanto. Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età. È stata una grande storia d’amore". Incalzato sulla questione Gianni Morandi (con il quale litigò ai tempi del Festival di Sanremo 2012, condotto dal cantante bolognese, quando mise in discussione la novità di ‘Sanremo social’ utilizzata per le votazioni ma – a detta sua – non considerata), il comico è stato invece lapidario: "Non ci parliamo più. Fine".

Potrebbe interessarti anche