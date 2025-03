STEP, incidente imbarazzante tra Lorella Boccia e Stefano De Martino La ballerina e il conduttore napoletano, nel corso dell’ultima puntata, hanno dato vita per sbaglio a un siparietto esilarante: ecco cosa è successo.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile, lo show comico di Rai2 sapientemente condotto da Stefano De Martino. Tantissimi i giochi e le sfide a cui hanno partecipato i protagonisti della serata, tra i quali era presente anche la ballerina e conduttrice Lorella Boccia. Proprio quest’ultima si è anche resa protagonista (per sbaglio) di un ‘incidente hot’ che ha coinvolto Stefano De Martino, scatenando l’immediata reazione del pubblico: ecco cosa è successo.

STEP, incidente ‘hot’ per Boccia e De Martino: cosa è successo

Tra le tante prove a cui i protagonisti della puntata di ieri sera si sono sottoposti, abbiamo assistito al Patapouf, ovvero il gioco durante il quale i concorrenti, completamente bendati, devono cercare al buio i pouf sui quali sedersi nel momento in cui la musica si ferma. Una prova che scatena da sempre grandi risate sia nel pubblico che negli stessi protagonisti. Ieri sera, però, proprio durante questa prova, Lorella Boccia si è resa involontariamente protagonista di un ‘incidente hot’ che ha coinvolto anche De Martino.

Cosa è successo? Nel momento in cui la musica si è fermata, De Martino ha cercato in tutti i modi di dare degli indizi ai concorrenti per fargli trovare il pouf, avvicinandosi a loro. Lorella Boccia, nel tentativo di orientarsi e trovarlo da sola con gli occhi completamente bendati, ha toccato per sbaglio la parti intime di De Martino. Il conduttore è scoppiato subito in una grossa risata e si è buttato sul divanetto accanto a Conticini, accompagnato dalle risate dello stesso pubblico. Anche Lorella, rendendosi conto di quanto accaduto, si è fermata per qualche secondo palesemente imbarazzata, avvantaggiando gli avversari. Insomma, un piccolo incidente che ha strappato a tutti un sorriso divertito.

STEP, Stefano De Martino continua la sua ascesa

Il piccolo incidente avvenuto tra Lorella Boccia e De Martino non ha fatto altro che far diventare ancor più esilarante un programma che in ogni puntata dimostra di saper divertire il pubblico facendogli passare qualche ora di totale leggerezza. Un format che continua a piacere molto, così come continua a funzionare la conduzione di De Martino, sempre in continua crescita. La puntata di STEP di ieri sera ha registrato 2.195.000 spettatori con il 14.7% di share, un ottimo risultato per il secondo canale della rete ammiraglia. Numeri che confermano il grande apprezzamento del pubblico per Stasera Tutto è Possibile e lo stesso Stefano De Martino.

