Affari Tuoi, De Martino basito e Simona si fa fregare dal Dottore. Rivolta social: “Te la sei cercata” La concorrente della Lombardia fa una scelta incoerente che le fa perdere molti soldi. E piovono critiche

Dopo due cambi fortunati, la concorrente della puntata del 4 marzo di Affari Tuoi dice di essere convinta di avere 50000 euro nel pacco, ma si fa fregare dalla paura e accetta l’offerta del Dottore, lasciando sbigottiti sia Stefano De Martino che il pubblico social. Scopriamo cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (4 marzo 2025)

A giocare nella puntata di Affari Tuoi di martedì 4 marzo, è la concorrente della Lombardia, Simona, che vuole accanto a sé mamma Marina. Il loro pacco di partenza è il numero 2. Dopo aver rifiutato la prima offerta, Simona accetta il primo cambio: lascia il 2 e prende il 16 e fa benissimo, perché nel suo pacco di partenza c’erano 0 euro. Subito dopo, purtroppo, pesca i 300mila euro. Il pacco più grande rimasto in gioco è quello da 200mila euro. L’offerta del Dottore ammonta a 20mila euro, rifiutata. Al tiro successivo Simona pesca proprio i 20mila euro. Alla successiva telefonata, il Dottore offre un altro Cambio. Simona dice: "C’è un numero che mi chiama", ma preferisce poi continuare a giocare con il numero 16. Gli altri tiri sono fortunati: un pacco blu e il panettone. La successiva offerta del Dottore sale a quota 25mila euro. Simona dice di avere dei progetti e spera di portare a casa più di questa cifra, quindi rifiuta di nuovo.

In gioco ci sono ancora i 200mila euro, la richiesta di Simona e mamma Marina è di 100mila euro, il Dottore invece, concretizza un’offerta di 29mila euro. Madre e figlia rifiutano ancora e scelgono di andare avanti. Il tiro successivo purtroppo però escono i 200mila euro. A questo punto il Dottore ha gioco facile: con due pacchi blu (1 e 10 euro), e due rossi (30mila e 50mila euro), per due tiri offre solo il Cambio, che Simona accetta: lascia il 16 e prende il pacco numero 12. Poi sceglie di scoprire subito la cifra a cui ha rinunciato, e anche stavolta la scelta si rivela giusta, perché nel pacco ceduto c’era solo 10 euro. Rimane quindi solo un blu a fronte di due pacchi con soldi. Escono poi i 30mila euro, quindi il finale è tutto o niente: 50mila contro 1 euro. E a questo punto il Dottore, torna a manifestarsi. Chiede a Simona quanto vorrebbe e lei ‘spara’ 45mila euro, ma il Dottore ne mette sul piatto 20mila. Simona è comprensibilmente in crisi ma dice: "Questo è un pacco a cui sono particolarmente legata. È la data di nascita dello zio, che è venuto a mancare. Mi ha fatto da zio, da nonno, nei momenti difficili ci è sempre stato", dice Simona, con la voce spezzata dall’emozione. Però, è molto indecisa dice che nel pacco "ci credo, ma ho paura".

La concorrente racconta di essersi da poco sposata, di stare sostenendo un mutuo per una casa molto piccolo e vorrebbe allargare la famiglia, e dice alla fine che accetta l’offerta. Subito dopo, però, confessa a De Martino: "Sono convinta che nel pacco ci sono i 50mila euro, perché zio mi ha sempre aiutato". "E perché, se sei convinta, hai accettato l’offerta? Io proprio a volte non vi capisco" chiede, dubbioso, Stefano De Martino. Simona confessa che le sarebbe dispiaciuto troppo di tornare a casa a mani vuote. Purtroppo però la sua intuizione era giusta: nel suo pacco c’erano proprio 50mila euro, ma lei si è accontentata di 20mila euro, facendo risparmiare al dottore ben 30mila euro. "Lo sapevo!" commenta a fine puntata Simona con un pizzico di delusione.

Le reazioni social

Proprio l’ultima frase di Simona, e la scelta di accettare l’offerto, pur dicendo di credere nel pacco legato allo zio, viene preso di mira dal pubblico che ha seguito la puntata sui social, come commenti che si chiedono, tutti, se era convinta, perché non è andata fino in fondo. Su X si leggono commenti di questo tenore:"Ma se sai che hai 50 mila cosa accetti l’offerta a fare". "Ma se lo sapevi, perché hai accettato l’offerta?". "Lo sapevo. Va bene lo stesso, contenta tu…", "Ahahahah adesso dice che lo sapeva di averli lei i 50 k, ma fai il piacere va'", "Sinceramente non meritava neanche i 20.000 euro…troppa lagna e poco realistica…", "Chissà cosa ha pensato lo zio guardando da lassù…" "In questa trasmissione chiudono tutti dicendo: lo sapevo. Se lo sapevi vincevi", "Non mi dispiace ma te la sei cercata".

