Stasera in TV, i migliori programmi da scegliere: un film romantico, Gerry Scotti o tanta attualità Se non sapete ancora cosa guardare stasera, mercoledì 12 marzo, ecco qualche consiglio sui canali da scegliere.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Un film o tanta attualità? Se questa sera, mercoledì 12 marzo, non sapete ancora cosa guardare in Tv, ci pensiamo noi di Libero Magazine a darvi qualche consiglio. Su Rai 1, per gli inguaribili romantici, va in onda il film What’s Love: due amici d’infanzia alla soglia si trovano a fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, soprattutto in tema di amore, ma presto capiranno che l’unica cosa che conta è ascoltare il proprio cuore. Rai 3, invece, trasmette il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?: tra i casi di stasera tutte le novità sulla morte di Mara Favro, Pierina Paganelli e Liliana Resinovich.

Sulle reti Mediaset, segnaliamo Canale 5 con la nuova puntata de Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti. Tra le prove più incredibili di stasera: il pappagallo Kira, Nelson Dellis e le sue eccezionali capacità mnemoniche, Zhou Pengcheng, con un’impresa estrema e le Sincronette Azzurre. Se invece avete voglia di approfondimenti intellettuali, non potete di certo perdervi Aldo Cazzullo in onda su La7 con un nuovo appuntamento di Una giornata particolare, episodio dal titolo ‘Garibaldi e la spedizione dei Mille‘. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche