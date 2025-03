Lo show dei record, Gerry Scotti riparte con grandi novità e il trasloco in Cina: cosa vedremo Riparte questa sera il noto programma che mette al centro i primati del Guinness World Records con performance di ogni genere: ecco qualche anticipazione.

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 5 marzo, con il grande ritorno de Lo Show dei Record. Torna quindi lo storico programma, condotto per la sesta volta da Gerry Scotti, che mette al centro di tutto le performance di recordmen provenienti da tutto il mondo per un unico scopo: il Guinness World Record. Ancora una volta avremo quindi modo di assistere a talenti di ogni genere, dal più comune al più particolare, e sempre con quel giusto pizzico di ironia, emozione e divertimento: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Anticipazioni Lo Show dei Record: cosa vedremo da stasera (5 marzo)

A partire da questa sera vedremo personaggi provenienti da tutto il mondo pronti a sfidare sé stessi e gli altri per conquistare un posto nel Guinness World Records 2025. A presentare i concorrenti, con le loro storie incredibili, ci sarà come sempre Gerry Scotti, pronto non solo a mettere in luce lo straordinario talento dei partecipanti ma anche a raccontare le loro vite, i loro difficili percorsi e tutti gli sforzi che mettono in atto ogni giorno per coltivare la loro grande passione.

E ancora non è tutto, perché questa nuova edizione porterà con sé anche grandi novità: tutte le prove in esterna si svolgeranno in Cina, tra scenari mozzafiato e imprese dal forte impatto spettacolare. Il tutto seguito come sempre dall’inviato Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records, nonché figura storica del programma. In più, avremo modo di vedere anche molti record acquatici che si svolgeranno nella piscina termale più profonda del pianeta, situata a Montegrotto, e che saranno seguiti e documentati dal campione d’apnea Umberto Pellizzari. Quest’ultimo affiancato dal nuovo giudice Simone Barlaam, pluricampione paralimpico di nuoto.

Come ogni anno, a convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari guinness saranno i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. Immancabili anche i mitici Strongmen e le Strongwomen che saranno protagonisti di alcuni momenti indimenticabili, accanto a giochi ormai iconici del programma come il tradizionale Albero Della Cuccagna. Tutto questo senza mai dimenticare che anche il padrone di casa Gerry Scotti è detentore di un record ancora imbattuto: è il presentatore con più puntate condotte al mondo (1.690) del quiz Chi vuol essere Milionario.

Quando e dove vederlo

La nuova edizione de Lo Show dei Record inizierà questa sera, mercoledì 5 marzo, alle ore 21.35 circa in prima serata su Canale 5. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

